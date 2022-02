Kyjev a Moskva údajně souhlasí se schůzkou na ukrajinsko-běloruské hranici

Rusko-ukrajinské jednání se má podle tohoto nejmenovaného zdroje uskutečnit bez jakýchkoliv předběžných podmínek. Ruská delegace nyní míří na dohodnuté místo.

Podrobnosti o rozhovoru Zelenského s Lukašenkem zatím nejsou známé. Rusko chtělo v Bělorusku vést jednání, to však Ukrajina odmítla kvůli útokům od běloruských hranic. Kreml zároveň informoval, že izraelský premiér Naftali Bennett navrhl Vladimiru Putinovi, že země jednání obou zemí zprostředkuje.

O nabídce prezidenta Naftaliho Bennetta pak informoval Kreml. S Putinem hovořili po telefonu na základě izraelské iniciativy.

Zelenskyj už v pátek izraelského premiéra žádal o zprostředkování jednání.

„Naše vedení se domnívá, že Izrael je jediným demokratickým státem, který má vynikající vztahy s oběma zeměmi,“ vysvětlil ukrajinský velvyslanec v Izraeli Jevhen Kornijčuk agentuře Reuters.

Ukrajinský prezident Zelenskyj v neděli odmítl jednání s ruskou delegací v Bělorusku. Doplnil, že jednáním v jiných městech, která nevykazují vůči Ukrajině agresi, zůstává otevřený.

Jako jedno z možných míst pro jednání by vedle Varšavy, Budapešti, Istanbulu či Baku přicházelo v úvahu také slovenské hlavní město.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová už řekla, že si jednání v Bratislavě umí představit.

„Umím si to představit. Pokud by Bratislava mohla být místem, které by přispělo k posunu celého konfliktu směrem k mírovému řešení, bylo by to jen dobré,“ řekla novinářům Čaputová.

Sama v neděli navštívila vesnici Ubľa na hranicích s Ukrajinou, kde přes místní hraniční přechod přichází na Slovensko několika tisíc lidí denně.