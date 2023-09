Podle lidí z terénu ale nákup jízdenky není systematické řešení a pomůže jen v jednotkách případů.

Dočasná ochrana by se podle návrhu zákona měla prodloužit do konce března 2025. Vláda také nově bude mít možnost nechat cizincům zajistit asistovaný dobrovolný návrat. O to by se postaralo ministerstvo vnitra.