„Ukrajině můžeme pomoci i tak, že dáme naši armádu do pořádku.“ Česko může Kyjev přiblížit k EU, míní expert

Lidovky.cz: Nedávno se Česká republika dočkala poděkování náčelníka ukrajinských ozbrojených sil Valerije Zalužného za pomoc a podporu, například za dodávky tanků. Dá se z toho dovozovat, jaký význam české zbrojní dodávky pro Ukrajinu skutečně mají?

Opravdu jsme toho, i vzhledem k našim omezeným kapacitám nedodali málo. Ale země, jako jsou Spojené státy americké, Německo, Francie, mají úplně jiné možnosti. A tedy, i když nemůžeme úplně snižovat váhu materiální pomoci, máme společně s Poláky a pobaltskými zeměmi strašně důležitou roli symbolickou a politickou, a to i směrem dovnitř Evropské unie. Často je slyšet, že mnohé země, například Německo, nechtějí být první, nechtějí být v čele pomoci Ukrajině. To my jsme otvírali dveře, naši představitelé přijeli první do Kyjeva. Z mého pohledu toto byl strašně důležitý krok, kterým jsme se ocitli v avantgardě Evropy, co se týče podpory Ukrajinců, a to určitě oceňují. České republice to dělá dobré jméno.