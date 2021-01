Umělci nevěděli o účasti na soukromém projektu testování, v němž se angažoval Prymula. Zaskočené jsou i firmy

Praha Herci a zpěváci z marketingové kampaně pro soukromý projekt antigenního testování pro statisíce Čechů, v němž se loni angažoval i premiérův poradce a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, netušili, že nepodporují státem organizovanou akci. Napsal to v úterý server Seznam Zprávy.

V návrzích plakátů pro kampaň s názvem Česko se testuje! se objevila Helena Vondráčková, Jiřina Bohdalová, Petr Čtvrtníček nebo Miroslav Donutil. Ten podle serveru ani nevěděl, že by se tváří kampaně měl stát.

„Nikdo se mnou o tom nejednal. Ani s antigenním testováním nemám nic společného,“ sdělil Donutil webu na to, že v dokumentech ke kampani je i jeho fotografie. Manažer a manžel Vondráčkové Martin Michal uvedl, že jim řekli, že to je kampaň na antigenní testování. „Bylo to bez honoráře, chtěli jsme pomoci dobré věci,“ řekl Michal.



Podobně byly účastí v projektu podle serveru zaskočeny společnosti ČEZ a Sazka Group, které byly v dokumentu k projektu uvedeny jako partneři akce. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž i Sazky Dana Dvořáková o kampani neměli informace.



K akci se nehlásí ani úřad vlády, jehož logo se také objevilo na navržených billboardech. „Prezentovaná akce byla zcela soukromá, s úřadem vlády ani s ministerstvem zdravotnictví neměla nic společného,“ uvedl mluvčí vlády Vladimír Vořechovský.

Server v pondělí napsal, že Prymula se v soukromém projektu antigenního testování angažoval koncem roku a na kreativní a marketingové části projektu se podílel galerista Jan Třeštík, který byl jedním z účastníků říjnového setkání v uzavřené restauraci na Vyšehradě, po němž musel Prymula rezignovat na ministerskou funkci.

Prymula serveru řekl, že v projektu měl na starosti odborné záležitosti. Cílem bylo vytvořit po celé zemi speciální „pointy“, které by lidem i firmám nabízely antigenní testy placené ze zdravotního pojištění. Myšlenka masivního testování ale nezískala podle Prymuly podporu premiéra Andreje Babiše (ANO), proto se nerealizovala. Kdo konkrétně za projektem stál a komu by platby za testování přicházely, Prymula neuvedl.