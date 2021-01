Jihoafrickou mutaci budeme mít v Česku do tří týdnů, říká Prymula. Chytit covid je teď mnohem snadnější

26. ledna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Do měsíce bude takzvanou britskou mutaci koronaviru obsahovat až polovina pozitivních vzorků odebraných kvůli testování na covid-19 a do čtvrt roku zcela vystřídá dosud běžný kmen viru, varuje Roman Prymula, epidemiolog a poradce premiéra Andreje Babiše (ANO). Jihoafrická mutace se dle někdejšího ministra zdravotnictví objeví v Česku do tří týdnů.

Mezi personálem slánské nemocnice se agresivně šíří britská mutace viru. Její výskyt potvrdila laboratoř Lidovky.cz: V čem se britská mutace koronaviru, kterou na začátku minulého týdne potvrdilo i Česko, liší od nyní rozšířené varianty?

Jde o jednu z mutací, které se v poslední době vyskytují a pronikají do okolního světa. Britská mutace se oproti běžnému kmeni viru šíří o dost rychleji, to je asi onen zásadní rozdíl. Nepochybně už pronikla do řady evropských zemí, včetně České republiky. Obecně platí, že viry přirozeně mutují. Od začátku epidemie byly po celém světě zachyceny zhruba čtyři tisícovky různých mutací koronaviru. A tři z nich se ukázaly jako klinicky významné – jedná se o britskou, jihoafrickou a brazilskou mutaci. Je nutné si však uvědomit, že zmíněné nové varianty viru jsou sekvence mutací, britská varianta obsahuje třeba 29 mutací, neskládá se jen z jedné. Sekvence mutací pak dostává název podle země, kde ji poprvé detekovali.