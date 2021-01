Praha Česko nyní započítává mezi oběti covidu-19 i ty, kdo měli pozitivní test a v době nemoci zemřeli při autonehodě. „Přiznání“ ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) vyvolala nevoli a vytvořila podpůrnou půdu pro ty, kteří chtějí pandemii zlehčit.

Vést statistiku zemřelých na nový typ koronaviru ovšem není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Na ministerstvu zdravotnictví proto vznikne pod vedením náměstka Vladimíra Černého pracovní skupina, která by měla rozklíčovat, co stojí za jednotlivými úmrtími. Jejími členy by mělo být kolem patnácti klinických lékařů, kteří v první etapě budou zkoumat až pět tisíc úmrtí.