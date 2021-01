Firma Pfizer/BioNTech do Česka nově dodala zhruba 257 tisíc dávek vakcíny proti covidu-19

Vakcíny proti covidu-19 se do ČR dodalo zatím zhruba 257 000 dávek, další dorazí ještě do konce týdne. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová v úterý na sdělila, že do distribučních center firma Pfizer/BioNTech dodala 255 plat s lahvičkami vakcíny.

Vakcína Moderna má chránit i před virem z JAR a Británie. Firma chce ale stejně testovat třetí dávku i nové sérum Při přepočítání na pět dávek z lahvičky tak jde o 248 625 dávek, při šesti až o maximálně 298 350 dávek. Od druhého pro EU schváleného výrobce bylo dovezeno 8400 dávek. Druhá část lednové dodávky této firmy dorazí ještě tento týden, uvedla v pondělí Peterová.

První očkovací látka dorazila do ČR přesně před měsícem, v sobotu 26. prosince. Očkováno bylo od neděle 27. prosince podle dat z webu ministerstva zdravotnictví z dnešního rána přes 207 000 lidí. Druhou dávku, která je u obou v současné době schválených vakcín třeba pro maximální ochranu, dostalo přes 13 800 lidí. Největší podíl z očkovaných tvoří zdravotníci, kterých je podle České lékařské komory přes 104 000. Více než čtvrtina dávek, asi 54 700, byla podána lidem starším 80 let.

Celá Evropa se v současné době potýká s nedostatkem očkovací látky. Výrobce Pfizer/BioNTech od minulého týdne do poloviny února snížil dodávky, aby mohl navýšit své výrobní kapacity. Výbor začne řešit chování poslance Volného, WHO zveřejní doporučení ohledně vakcíny Moderna Pro ČR to podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) znamená snížení zhruba o 20 procent. Česko ale, díky povolení využívání šesti dávek z jedné lahvičky místo původních pěti, může naočkovat původně plánovaný počet dávek. Od poloviny února má výrobce dodávky vyrovnat a v příštích měsících slíbil ještě navýšit. Do konce ledna má dorazit do ČR také ještě zbývajících asi 11 600 dávek vakcíny od firmy Moderna. Lednovou dodávku firma ponížila na čtvrtinu, v únoru ale podle Blatného přislíbila dodat místo avizovaných 80 000 dávek 110 000. Vakcína od Moderny už zná českého distributora, bude jím firma Avenier miliardáře Chrenka V pátek se očekává jednání Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) ohledně žádosti o udělení podmínečné registrace pro třetího výrobce, firmu AstraZeneca, na které se podílela také Oxfordská univerzita. Podle ministra se dá očekávat, že by pak první dávky mohly být v ČR za dva až tři týdny. Také tato firma ale avizovala, že první dodávky omezí. Důvodem má být úprava očkovací látky tak, aby lépe fungovala i na nové mutace kornaviru. Česko mělo už v únoru dostat 200 000 dávek této vakcíny, podle Blatného ale budou při schválení až v polovině měsíce také adekvátně sníženy.