Registrační systém k očkování zdravotníků proti covidu se spustí kolem úterního poledne

Praha Registrační systém k očkování proti covidu-19 pro zdravotníky se spustí v úterý. Bude to kolem poledne, doplnil po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Kvůli nedostatku vakcíny bude ale systém sloužit spíš jen pro přihlášení než k rezervaci termínů, sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Odložena bude registrace pro další skupiny obyvatel, která se měla spustit 1. února. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že se otevře, až bude dostatek vakcíny.



Podle Babiše to bude záležet na zájmu o očkování ze strany seniorů starších 80 let. V Česku jich podle údajů statistického úřadu žije kolem 440 000. Od 15. ledna se mohou registrovat v internetovém očkovacím systému. Do víkendu se jich zapsalo asi 183 000 a z nich zhruba 100 000 čeká na přidělení termínu. Blatný v neděli v České televizi uvedl, že očkování této prioritní skupiny, v níž jsou také zdravotníci a lidé v domovech seniorů, se asi o měsíc zpozdí. Původně mělo být hotové do konce února.



Pro další zájemce se měl systém otevřít původně 1. února. Měl se spustit ve stejnou chvíli pro všechny, po velkém náporu na registrační systém 15. ledna, kdy se mohli registrovat jen senioři, ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že nejspíš bude další skupiny do systému pouštět postupně.

I občanů ČR patřících do druhé prioritní skupiny je asi 3,5 milionu. Jde o lidi starší 65 let, chronicky nemocné s vybranými vážnými nemocemi nebo lidi ve vybraných povoláních důležitých pro chod státu, jako jsou policisté, vojáci nebo učitelé. V rámci skupiny jsou lidé rozděleni do pásem podle rizika, ve vyšším budou mít přednost. Nejdříve by se měli dočkat nejstarší, naopak mezi posledními jsou učitelé.

Česko dostalo zatím kolem 250 000 dávek vakcíny, většina je od výrobce Pfizer/BioNTech. Naočkováno bylo 196 000 dávek. V ČR je také asi 8600 dávek vakcíny od druhého výrobce, americké firmy Moderna. Další by podle Peterové měly přijít ještě do konce tohoto týdne. V únoru by jí pak mělo být dalších 110 000 dávek. Původně měla Moderna už v lednu dodat 80 000 dávek, nakonec dodá zhruba čtvrtinu.

Pro celou Evropu jsou pro příští tři týdny snížené dodávky očkovací látky od firem Pfizer/BioNTech asi o pětinu. Podaří se ale očkovat dříve plánovaný počet lidí díky tomu, že výrobce i úřady povolili z jedné lahvičky získávat šest místo původně plánovaných pěti dávek.