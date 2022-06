Michalik zemřel na infarkt, či mrtvici. Oživovali ho manželka i záchranáři

V Dolních Břežanech budou moci lidé na radnici vyjádřit soustrast v kondolenční knize. „Kondolenční kniha bude umístěna v přízemí radnice. Už na tom pracujeme. Co se týká oficiálního rozloučení, tak zatím bližší podrobnosti nevím, je to příliš čerstvé,“ uvedl místostarosta Lubomír Havel. Podle dalšího místostarosty Zdeňka Kováříka bude rozloučení v režii rodiny.

Kondolenční knihu připravuje také Středočeský kraj, kde Věslav Michalik působil jako náměstek hejtmanky Petry Peckové pro finance. „Rodina by určitě chtěla, aby se všichni, kteří ho měli rádi a on je, s ním mohli rozloučit. Po komunikaci s rodinou se rozhodneme, jak budeme postupovat a co uděláme. Jeho odkaz je tak strašně silný a práce, kterou udělal, tak velká, že určitě něco udělat chceme,“ řekla v pondělí ráno Pecková. Později dodala, že na budově krajského úřadu bude také viset černá vlajka.

Zesnulého Věslava Michalika ve funkci starosty Dolních Břežan pravděpodobně nahradí oba dva místostarostové, kteří se o vedení města tak budou dělit, sdělila iDNES.cz tamní zastupitelka Lucie Vospělová.

„V tuto chvíli pravděpodobně dojde k tomu, že máme dva místostarosty a oni oba dva se ujmou vedení obce. Oba dva jsou statutární zástupci, takže by se ujali vedení města, pokud se nic nezmění,“ uvedla Vospělová. Nyní funkci místostarosty obce zastávají Lubomír Havel a Zdeněk Kovářík. O tom, kdo by se ujal uvolněného místa v zastupitelstvu obce, se zatím podle ní nemluvilo.

Podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí by měl uvolněný mandát obsadit nezvolený náhradník téže strany a pokud takový není, může místo zůstat neobsazeno do konce funkčního období. Nové volby by se vyhlásily pouze v případě, že by se počet členů zastupitelstva snížil o více než polovinu proti počtu určenému, popřípadě pod hranici 5. Další obecní volby proběhnou v září tohoto roku.

Kdo Michalika nahradí ve funkci místopředsedy hnutí STAN, není zatím jasné. Mluvčí STAN Sára Beránková redakci iDNES.cz sdělila, že k této věci zatím neproběhlo žádné jednání ani se mezi politiky nemluvilo o žádném kandidátovi.

Věslav Michalik zemřel náhle v 59 letech v neděli večer. O jeho úmrtí informoval na sítích Michalikův kolega a náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, potvrdil jej také šéf STAN Vít Rakušan. Michalik o roku 2004 zastával nepřetržitě funkci starosty Dolních Břežan a koncem srpna minulého roku byl zvolen místopředsedou hnutí STAN.