Stávkující studenti se setkají s vládní zmocněnkyní. Předají jí požadavky

Šimáčková Laurenčíková pozvala ve svém vyjádření k jednání studenty stávkující za klima v úterý. Avizovala, že ke společné schůzce přizve i pracovníky ministerstev, jejichž agenda s řešeními klimatické změny souvisí. Podle vládní zmocněnkyně je klimatickou krizi a společenské nerovnosti, na které studenti upozorňují, potřeba řešit.

„Společný dialog považuji za důležitý a potřebný, stejně tak jako propojení sil a kapacit nás všech, kdo můžeme a musíme spolupracovat na tolik potřebné změně,“ uvedla.

O nabídce ve středu studenti jednali na plénech. Zatím podle Lindaurové bylo dohodnuto, že své požadavky předají vládní zmocněnkyni ve čtvrtek v závěru plánované demonstrace před Strakovou akademií. „O dalších schůzkách a postupu se budeme dále domlouvat (s vládní zmocněnkyní pro lidská práva),“ sdělila.

Pochod „Za klimatickou spravedlnost“, kterého by se měly účastnit podle organizátorů stovky lidí, povede z náměstí Jana Palacha přes Národní ulici před sídlo vlády.

Studenti vládu vyzývají, aby začala urychleně snižovat emise skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování. To vede k dlouhotrvajícímu suchu, častějším záplavám nebo i rozsáhlým požárům. Podle účastníků stávky by vláda měla mimo jiné zřídit zvláštní ministerstvo nebo určit vládního zmocněnce, jejichž agendou bude boj s klimatickou změnou a jejími důsledky. Studenti také apelují na vládu, aby se zasadila o to, aby do roku 2033 skončily v Česku uhelné elektrárny.

Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí (MŽP) v reakci na prohlášení v tomto týdnu sdělil, že pro vládu už je klima jednou z priorit a vláda podporuje opatření Zelené dohody pro Evropu. Uvedl, že MŽP usiluje o odklon od uhlí před rokem 2033.

Vedení UK ocenilo poklidný průběh

Podporu aktivnímu řešení klimatické změny vyjádřilo ve středu vedení UK. Vymezilo se ale vůči podobě stávky. „Vedení UK oceňuje poklidný průběh stávky studentské iniciativy Univerzity za klima. (...) Vedení univerzity považuje denní program, tedy přednášky, workshopy a debaty, pořádaný stávkující iniciativou za společensky přínosný, pozastavuje se však nad formou prosazování akce, tj. deklarovanou okupací akademické půdy,“ uvedlo vedení UK ve svém prohlášení k okupační stávce.

V Praze ve středu budou stávkující studenti nocovat podle Lindaurové v prostorách Fakulty humanitních studií UK. Podle zástupkyně Univerzity pro klima s tím vedení fakulty souhlasí. Minulé noci strávily desítky studentů také mimo jiné v budově Filozofické fakulty UK, v prostorách Vysoké škole uměleckoprůmyslové a na DAMU.