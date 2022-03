Kolik je v Česku ukrajinských uprchlíků a o koho jde?

V České republice je už více než 250 tisíc běženců. Zhruba 55 až 60 procent ze všech příchozích jsou děti, 80 procent dospělé populace tvoří ženy. Ukrajina vyhlásila kvůli válce mobilizaci, zemi nesmějí opustit muži od 18 do 60 let. Čeká se, že starší lidé do ČR teprve dorazí. Mnozí se do prvních přeplněných vlaků nedostali a rychlého úprku se obávali.