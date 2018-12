Urazili senátoři prezidenta Zemana? Do Rady ÚSTR neprosadil přítele Srpa, od té doby ‚trucuje‘

PRAHA Senátoři by měli na nadcházející schůzi zasednout k návrhu prezidenta republiky na doplnění Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Nejvyššímu orgánu ústavu schází jeden člen už téměř dva roky. Jde o nominanta, jenž spadá do působnosti hlavy státu. Od neúspěšné nominace Karla Srpa z loňského léta se Miloš Zeman zasekl, nové jméno k volbě do Senátu nevyslal. Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka prezident zůstane na svém i tentokrát.

„Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů – prezident republiky Miloš Zeman,“ zní poslední položka v programu nadcházející schůze horní komory parlamentu, k níž se senátoři sejdou přesně za týden. Tento bod nicméně zůstane jen na papíře. Prezident Zeman se nechystá Senátu nikoho doporučit. Důvodem je skutečnost, že naposledy se svým favoritem mezi senátory narazil.

„Nový návrh nebude předložen,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Prezidentův poslední chráněnec, bývalý šéf Jazzové sekce Karel Srp, neprošel přes Senát loni v v srpnu. Na plénu ani nedošlo k hlasování. Senátoři jen přitakali doporučení své volební komise, že prizmatem zákona není Srp pro členství v Radě ÚSTR spolehlivý. Koncem 60. let byl totiž v KSČ.

Srp je přitom blízkým přítelem prezidenta. Roku 2013 od něj přebral státní vyznamenání. Současně s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem sedí ve vedení spolku Přátelé Miloše Zemana. Spolek se stal platformou pro Zemanův návrat na samou špici tuzemské politiky, stejně jako hrál významnou úlohu ve financování kampaně při obou kláních o Pražský hrad.

‚Je mi to líto‘

Od Srpova neúspěchu jako by Rada ÚSTR přestala Zemana zajímat. Aktuálně jedno uvolněné místo v nejvyšším orgánu ústavu, jenž má třeba v pravomoci volit či odvolat ředitele, jde právě za hlavou státu. Ostatní pozice, na které nominují své favority Poslanecká sněmovna a občanská sdružení, jsou obsazené. Prázdné „prezidentské“ místo v radě se nedaří zaplnit od doby, co loni v lednu zemřela Naděžda Kavalírová.

„Posledním navrženým na člena Rady ÚSTR, kterým se Senát zabýval, byl loni v létě Karel Srp,“ sdělila serveru Lidovky.cz tisková tajemnice Senátu Eva Davidová. Bývalý šéf Jazzové sekce není jediný člověk s hradním doporučením, kterého senátoři odmítli do kontrolního orgánu ÚSTR vyslat. Loni v dubnu se skrz horní komoru parlamentu neprobojovala spisovatelka Lenka Procházková, někdejší chartistka, dnes kritička soudobých poměrů.

Podle informací serveru Lidovky.cz se uvnitř ústavu mluví o tom, že prezident od Srpova neúspěchu svou nečinností směrem k instituci vysílá nešťastný signál. Nedbá na plnění svých zákonných pravomocí. „Je mi líto, že prezidentská kancelář dosud nebyla schopna navrhnout kandidáta, který by dokázal získat podporu Senátu,“ tlumočil serveru Lidovky.cz oficiální stanovisko ústavu jeho šéf Zdeněk Hazdra.

Podle Ovčáčka platí Srpova nominace

Vyjádřil přání, aby rada co nejdříve pracovala v kompletním složení. Mluvčí Ovčáček nabídl svérázné vysvětlení, proč nové jméno od hradního pána nezaznělo. „Fakticky setrvává návrh původní,“ zmínil Ovčáček. Nominace Srpa ale spadla pod stůl ve chvíli, kdy ho senátoři do rady nepustili. Navíc kdyby byl Hrad v dodržování mluvčím předestřené logiky důsledný, trval by už na předchozí adeptce Procházkové a Srpa by nenavrhl.

Ze zákona sedmičlenná rada má aktuálně šest členů. Aby mohla rozhodovat, musí mít obsazena minimálně čtyři místa. Na první pohled tak jejímu běžnému chodu nic nebrání. Přesto má k tomuto stavu předseda rady Eduard Stehlík výhrady. „Prezident republiky tam měl vždy svého nominanta. Byl to určitý signál, že měl o práci rady a celé instituce zájem,“ sdělil Stehlík serveru Lidovky.cz.

Stehlíkovy připomínky mají i praktický ráz. „Minulý týden bylo jednání rady. Jeden člen je na několik měsíců mimo republiku, další člen se mi omluvil ze zdravotních důvodů. Najednou jsme byli čtyři. Já jsem ten den byl několikrát zván na důležité jednání na ministerstvo obrany a v okamžiku, kdybych odjel, rada by nebyla usnášeníschopná,“ poznamenal Stehlík, který na ministerstvu vede odbor pro válečné veterány.