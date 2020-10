Ústavní soud zjistil další pochybení při rozhodování o vazbě Zadeha. Obhajoba měla málo času na vyjádření

Brno Ústavní soud (ÚS) zjistil další dílčí pochybení při rozhodování o vazbě podnikatele Shahrama Zadeha a zrušil usnesení Krajského soudu v Brně. Obhajoba dostala příliš krátký časový prostor na vyjádření k přípisu státního zastupitelství. Zadeh, souzený za daňové úniky a ovlivňování svědků, nyní ve vazbě není, odpykává si osmiletý trest vězení.

Už před rokem ÚS vytkl Krajskému soudu v Brně procesní pochybení při rozhodování o vazbě. Poté, co chtěl Městský soud v Brně vazbu ukončit, rozhodl krajský soud o jejím pokračování, aniž měla obhajoba možnost vyjádřit se ke stížnosti státního zástupce. Podle obhajoby nešlo jen o školáckou chybu, ale o součást justičního spiknutí.



Ani po loňském zásahu ÚS ale krajský soud nepostupoval zcela správně. Stížnost sice obhajobě poslal, ale až po pracovní době, přičemž hned následující den rozhodl neveřejně o ponechání Zadeha ve vazbě. „Takový postup nepovažuje ÚS za přijatelný,“ řekl soudce zpravodaj Radovan Suchánek.

Íránský podnikatel s českým občanstvím byl ve vazbě nejprve od března 2014 do února 2016 kvůli podezření z miliardových daňových úniků při dovozu pohonných hmot. Na svobodu se dostal díky rekordní kauci 150 milionů korun. V prosinci téhož roku putoval do cely znovu, tentokrát kvůli ovlivňování svědků. Na svobodu se od té doby nedostal, z vazby přešel do výkonu trestu.

V kauze ovlivňování svědků Zadeh u Městského soudu v Brně nejprve dostal 3,5 roku vězení za křivé obvinění, nadržování a podplácení. Skupina pachatelů se podle obžaloby na Zadehův popud snažila dosáhnout toho, aby svědci v daňové kauze vypovídali nepravdivě.

Odvolací Krajský soud v Brně verdikt zpřísnil na osm let. Na Nejvyšší soud, který zatím nerozhodl, se obrátili jak odsouzení včetně Zadeha, tak i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Případ daňových úniků zatím neopustil soud prvního stupně.