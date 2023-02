Čeští záchranáři se vrací z Turecka, vyprostili desítky mrtvých

Záchranáři z českého USAR týmu se v pátek odpoledne vrací do vlasti. Češi z Turecka odlétají poté, co ze sutin vyprostili desítky mrtvých a dva živé lidi. Do země přicestovali jako jeden z prvních mezinárodních týmů. Návrat se původně plánoval na 15:40, letadlo nicméně nabralo zpoždění. Tiskovou konferenci po příletu sledujte živě na portálu iDNES.cz.