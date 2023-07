Úsporný balíček pod palbou. Někteří poslanci ho chtěli zamítnout okamžitě, ODS se má podle Havlíčka omluvit

Zda takzvaný úsporný balíček poslanci pošlou do druhého čtení, nebylo do uzávěrky článku jasné. Jednání se protáhlo kvůli kritice opozičních politiků. Ministr financí a předkladatel návrhu Zbyněk Stanjura (ODS) i tak věří, že balíček získá podporu v obou parlamentních komorách. Druhé čtení se očekává v září, aby mohly změny začít platit od nového roku.

„Naprostá většina lidí vidí jako prioritní úspory na straně státu. My tomuto volání jdeme naproti a vyhovujeme mu. Budeme snižovat celkový objem platů, rušit či omezovat dotační tituly nebo omezovat agendy,“ slíbil Stanjura na úvod jednání. Zároveň vyčíslil, že pokud bude balíček schválen, příští rozpočet dosáhne úspory 98 miliard, v dalším roce by to mělo být téměř 150 miliard.