Rozhovor

Zatímco prezident Miloš Zeman v neděli nevyloučil možnost, že by jmenoval nového předsedu Ústavního soudu, podle místopředsedy ústavně-právního výboru Senátu Michaela Canova (SLK) by to bylo v rozporu s ústavou. Podle něj půjde o jednu z klíčových povinností příští hlavy státu. Osmi ústavním soudcům totiž končí v roce 2023 mandát.