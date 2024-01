Budou „zbytečné“ obstrukce přes čáru? Verdikt o důchodech ukázal, jaký bude Baxův soud, míní advokát

Opozice měla dostatek času vyjádřit se v parlamentu k loňskému snížení výše důchodů. Ani zrychlené projednávání v takzvaném legislativním stavu nouze nebylo v rozporu s pravidly. A zatřetí, změnou se vláda nedopustila pravé retroaktivity – neměnila to, na co již měli důchodci právní nárok, ale pouze to, co očekávali. Tak včera ve třech bodech sporu o valorizaci penzí rozhodl v poměru 12 ku 3 patnáctičlenný Ústavní soud. V ostře sledované kauze se tak postavil za argumentaci vlády.

Soudci ve třetím bodě – který se jako jediný týkal obsahu, a ne procedury přijetí – přiznali, že důchodci opravdu loni v červnu mohli očekávat navýšení penzí o 1770 korun. Tento předpoklad však dle soudců neměl dlouhého trvání a s dostatečným předstihem tří měsíců před navýšením se změnil.