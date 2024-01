Ústavní soud začíná projednávat stížnost ANO na nižší růst penzí

Snížení valorizace bylo podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí, v průběhu loňského roku tak stát ušetřil 19,4 miliardy korun.

Pokud by soud návrhu ANO vyhověl, musel by stát důchodcům zpětně vyplatit ušlou částku, v průměru tedy zhruba 1 010 korun za každý měsíc od začátku června.

Postoje a postup vlády budou při veřejném jednání Ústavního soudu hájit ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

Jurečka dorazil do jednacího sálu zhruba půl hodiny před začátkem jednání, kdy byla obsazena asi polovina z padesáti míst vyhrazených pro veřejnost. Po něm přišli i Stanjura, Schillerová i poslanec ANO Aleš Juchelka. Galerie soudního sálu obsadilo i několik desítek zaměstnanců Ústavního soudu. „Je to událost, opravdu se to neděje často,“ řekl jeden z nich.

Marian Jurečka @MJureka Poslední rekapitulace, poslední poznámky před dnešním jednáním Ústavního soudu v Brně, kde budu hájit postup vlady.

Mimořádná valorizace byla realizována, zajistila udržení životní úrovně seniorů a těm s nejnižšími příjmy navíc pomohla více.

Jde o první veřejné jednání pléna Ústavního soudu pod novým předsedou Josefem Baxou. Soud vyslechne také ekonomické experty.

„Nařízené jednání slouží ke slyšení stran a provedení důkazů, výslechy předvolaných svědků. S ohledem na to nelze předpokládat, že by se 10. ledna vyhlašovalo rozhodnutí ve věci samé,“ uvedla tisková mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi.

Přímý přenos z jednání Ústavní soud médiím neumožnil. jen zvukový záznam. Soud povolil pouze záběry před začátkem jednání.