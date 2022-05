Písemnou maturitu nezvládlo 14 procent žáků, znásobila se neúspěšnost v češtině

Letošní maturanti mají oproti svým předchůdcům tu výhodu, že většinu čtvrtého ročníku strávili ve školních lavicích. Některé třídy sice v průběhu roku zamířily do karantény a na distanční výuku, školy ale nebyly zavřené z rozhodnutí vlády jako za předchozích let pandemie.

Přesto při didaktických testech středoškoláci vyhořeli. V jarním zkušebním období 2022 u didaktických testů společné části maturitní zkoušky neuspělo 13,7 % prvomaturantů (těch, kteří zkoušku konali poprvé, v počtu nejsou zahrnuti opravné termíny loňského ročníku a náhradní termíny, pozn. red.). Loni maturanti neuspěli v 11,2 % případů, o rok dříve to bylo 14,1 % maturujících, informoval Cermat.

Letošní maturanti se oproti loňsku výrazně zhoršili v češtině, nedařilo se jim ani v angličtině.

Z českého jazyka neuspělo 9,4 % prvomaturantů, přitom minulý rok byl podíl neúspěšných maturantů pouze 4,7 %. Podobné to bylo i v případě matematiky, kterou nezvládlo 10,1 % školáků. Zde ale došlo Oproti minulým rokům ke zlepšení (loni neúspěšnost 16,6 %, předloni 15,5 %).

Zhoršení přišlo i u středoškoláků tak oblíbené angličtiny. Zatímco minulý rok zkoušku nezvládlo 6,3 % prvomaturantů, letos se jejich podíl zvýšil o 0,1 procentního bodu.

Ke společné části maturity (didaktické testy) se v jarním zkušebním období přihlásilo celkem 73,7 tisíc maturantů. Více než 70 tisíc (95 %) z nich tvoří prvomaturanti. Dohromady se ke společné a profilové (ústní) části maturitní zkoušky přihlásilo téměř 77 tisíc maturantů, poprvé zkoušky skládalo 71,9 tisíc (93,4 %) středoškoláků.

Stejně jako loni i letos rozhodlo ministerstvo školství o prodloužení časových limitů na řešení didaktických testů. Oproti rokům 2019 a 2020 měli studenti v letošním jarním zkušebním období o 10 minut více času na český jazyk a literaturu (celkem 85 minut), stejně tak na cizí jazyk /celkem 110 minut). U matematiky se čas zvýšil o 15 minut na 135 minut.

Matematika letos opravdu nebyla složitá

Student přírodovědného lycea Jan F. si vybral namísto zkoušky z cizího jazyka matematiku. Zvládl by sice i angličtinu, ale pro jeho další směřování je lepší maturita z exaktních věd. A své volby nelitoval ani po zveřejnění výsledků Cermatu.

„Z matematiky mám 72 %. Při prvních dojmech jsem čekal okolo 80 %, ale uspěl jsem, takže jsem spokojený. Letos opravdu matematika nebyla složitá,“ těší maturanta. Přiznává, že z češtiny měl po dopsání obavy, ale nakonec z ní má 64 %, takže ji zvládl. „Jsem spokojený už jen tím, že jsem prošel,“ těší ho.

Zároveň si věří i na poslední vrchol zkouškového období - ústní zkoušku. Přesto přiznává, že už druhý měsíc pociťuje mírnou nervozitu. „Obecně jsem nervózní z celé maturity,“ přiznává středoškolák, kterého kromě samotných zkoušek překvapila i náročnost, že se najednou musí naučit mnohem více učiva, než byl zvyklý.

„Poprvé za celé studium na střední škole se musím učit více než na hodinu a je to namáhavější, než jsem očekával. Každopádně si myslím, že to zvládnu,“ hlásí odhodlaně. Ústní zkoušky ho čekají již tuto středu.

Písemnou zkoušku zvládla i Anastázie Ryšková, konkrétně o svých výsledcích ale mluvit nechtěla. „Prošla jsem, což je pro mě hlavní. Bála jsem se, že to nezvládnu, bylo to hrozné a didakťák stál za nic, naštěstí nejsem sama, komu se to zdálo. Ale vyšlo mi to, za což jsem ráda, že to nebudu muset opakovat,“ sdělila iDNES.cz.

Nyní má studentka pozemního stavitelství dostatek času, aby se připravila na ústní zkoušky. Poslední didaktický test psala v úterý 3. května, před zkušební komisi se postaví až 26. května.

„Učím se. Jde mi to sice pomalu, ale naštěstí jsem schopná se k tomu dokopat a aspoň na něco se podívat,“ směje se Ryšková. Na rozdíl od ostatních ji netlačí čas, a tak si přípravu může rozdělit do více dní.

Původně se přes den věnovala obsahu přečtených knih, kdy si pro lepší zapamatování vypisovala poznámky, ale zabíralo jí to tolik času, že poté už nezbýval další na samotné učení. Nově to chce prohodit. „Přes den se budu učit a k večeru psát knížky, myslím, že to takhle bude lepší,“ přemítá.

Dodává, že když je sama, čte si nahlas. „Je to pro mě lepší a víc si toho zapamatuju, ale lepší by to bylo s někým,“ vysvětluje. Doufá, že se jí podaří brzy najít volné časové okno se spolužáky, aby se mohli připravovat společně. „Ale dá se to zvládnout i bez toho,“ říká.

Maturanti jsou nervózní a pokorní

„Jsem nervózní, ale myslím, že za to může fakt, že jsem podobnou zkoušku ještě neabsolvovala. Všichni nám říkají, jak to vypadá, byli jsme se i podívat ve zkušební třídě, ale musíme si to prostě všichni sami zkusit,“ popisuje Anna Krupková, studentka Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie.

I ona, doposud premiantka, ale pociťuje předmaturitní „okno“. „Věřím, že od všeho umím základ a probíraným předmětům rozumím natolik, abych si o nich dokázala povídat. Přesto jako ostatní mám někdy pocit, že zase nevím nic. Je to jako na horské dráze,“ říká maturantka, která před didaktickými testy odpočívala při práci na poli.

Krupková netráví celé dny jen klasickým memorováním, do své přípravy se snaží přidat více metod. „Dívám se na dokumenty, jelikož maturuju z geopolitiky. Jinak si pročítám materiály, tvořím myšlenkové mapy, kde vypíchnu nejdůležitější body a jména,“ nechává nahlédnout do své přípravy.

Spolupracovnice iDNES.cz Krupková maturuje hned v pondělí, další část ji čeká ve středu.