Už ani očkovaní zaměstnanci se testům na covid od pondělí nevyhnou. Povinnost se vztahuje také na část živnostníků

Novinka se vztahuje i na živnostníky, těch je u nás téměř 700 tisíc; povinnost ovšem platí pouze pro osoby samostatně výdělečně činné, jež se setkávají se třetími osobami, tedy kupříkladu se zákazníky.

Logisticky nejnáročnější to bude pro firmy, které fungují na čtyřsměnný provoz – jejich zaměstnanci mají během týdne několik dní volno, přičemž pro každou skupinu pracovníků se jedná o odlišné dny. „Máme vytvořenou databázi, ve které se červeně rozsvítí jméno pracovníka, který se musí nechat otestovat. Bude-li mít zrovna volno, otetujeme ho v první den, kdy přijde do práce. Jinak to nejde,“ popsala webu Lidovky.cz Petra Macková, mluvčí Třineckých železáren, kde se to týká více než sedmi tisíc zaměstnanců.

V řadě společností navíc hrozí dočasné ochromení provozu. Dá se předpokládat, že hojné testování „vyplivne“ i velký počet pozitivních pracovníků. Některé predikce hovoří až o 50 tisících lidí s potvrzenou nákazou koronavirem denně.

„I v případě, že onemocní zhruba 1500 našich provozních zaměstnanců z necelých jedenácti tisíc, stále budeme schopní zajistit vlakovou dopravu ve stávajícím rozsahu, s naprosto minimálními omezeními. Překročí-li počet nakažených tuto hranici, museli bychom přistoupit k redukcím,“ uvedl mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Mohlo by se tak jednat o omezení některých spojů.

Lidovky.cz přinášejí přehled otázek a odpovědí k testování ve firmách.

1. Jak často se bude testovat?

Zaměstnavatelé musejí s účinností od pondělí 17. ledna zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců pomocí antigenních testů. Pracovníci se musejí testovat dvakrát týdně s tím, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím stěru z nosohltanu.

2. Vztahuje se povinnost testování i na očkované?

Ano. Testovat se budou muset všichni lidé, tedy i vakcinovaní či s prodělanou nemocí covid-19 v uplynulých 180 dnech. Doposud se ve firmách jednou týdně testují neočkovaní zaměstnanci a také ti, kdo nemoc neprodělali či jimž od nákazy uběhlo už více než šest měsíců.

Například v nošovické automobilce Hyundai testují – antigenně – všechny zaměstnance již nyní. „Děláme to tak už dlouho. Nad rámec povinného plošného screeningu neočkovaných zaměstnanců jsme umožňovali, na naše náklady, testování i očkovaným zaměstnancům. S ohledem na rizika varianty omikron jsme dopředu zavedli povinné testování pro veškeré zaměstnance. Jediná změna, která nás od příštího týdne čeká, je zvýšení frekvence testů z jednoho na dva týdně,“ řekl serveru lidovky.cz mluvčí Petr Michník.

3. Jak postupovat, když je antigenní test pozitivní?

O výsledku zaměstnanec informuje svého zaměstnavatele a opustí pracoviště. Následně odejde do karantény, a to na pět dnů. Pokud zaměstnanec podstoupí během karantény test metodou PCR s negativním výsledkem, hygiena mu karanténu ukončí.

V té souvislosti se ředitelka Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR Eva Svobodová obává přehlcení odběrových center. „Otázkou je, jak bude vypadat kapacita pro PCR testování, aby zaměstnanci s pozitivním antigenním testem nemuseli čekat několik dnů na termín,“ řekla Svobodová.

4. Kdo musí jít v práci do izolace?

Izolace se nařizuje osobě, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění. „V případě covidu je to dle mezinárodních doporučení situace, kdy má osoba pozitivní PCR test nebo má klinické příznaky, které jsou potvrzené pozitivním výsledkem antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb,“ řekl webu Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

5. Musí jít pozitivně testovaný zaměstnanec k praktickému lékaři pro neschopenku?

Nemusí. Seznam zaměstnanců, jimž test na koronavir ukázal pozitivní výsledek, pošle firma elektronicky krajské hygienické stanici, například datovou schránkou, kde by měl být k dispozici příslušný formulář. Zaměstnavatel musí předat nezbytné údaje o pracovníkovi a rovnou pro něj může požádat o vystavení eNeschopenky.

6. Jak má nakažený zaměstnanec postupovat po ukončení karantény?

Po návratu do zaměstnání podstoupí antigenní test, který si sám provede nebo mu jej provedou na pracovišti. OSVČ test podstoupí v místě výkonu činnosti.

7. Co když se zaměstnanec odmítne testovat?

Zaměstnanec má právo odmítnout testování. Firma to musí nahlásit krajské hygienické stanici. Následně pro něj začnou platit opatření: dotyčný bude muset nosit respirátor, dodržovat odstup od ostatních zaměstnanců, rovněž se bude muset stravovat odděleně.

8. Musí se testovat také živnostníci?

Testovat se musejí pouze ty osoby samostatně výdělečně činné, které se setkávají se třetími osobami. To znamená, že se novinka vztahuje například na řemeslníky či lektory, kteří se osobně potkávají se zákazníky.

„Nakoupila jsem celou sadu testů, kdy jeden vychází na 49 korun. Hodlám se testovat v pondělí a ve čtvrtek. Od vypuknutí pandemie dodržuji všechna nařízení vlády, takže s tím nemám problém. Jistotu však nemám u klientů, protože pokud nejsou zaměstnanci, testovat se nemusejí. Zatím jsou naštěstí ohleduplní, a pokud mají obavy, dohodneme se a máme výukovou hodinu online,“ řekla webu Lidovky.cz lektorka angličtiny Michaela Jačisková.

9. Stačí antigenní test z práce pro získání oficiálního potvrzení o prodělání covidu?

Nestačí, pozitivní antigenní test se do aplikace Tečka nepropíše. Získat covidový certifikát – na základě prodělání nemoci covid-19 – může dotyčný jen tak, že si zajde na takzvaný konfirmační test do zdravotnického zařízení, jež testování provádí – v tom případě platí PCR i antigenní test.