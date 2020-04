Už jsem to nemohl vydržet, když nevidím žádný plán, říká rektor Zima o dopisu vládě

Praha Rozhovor LN s rektorem Univerzity Karlovy (UK) Tomášem Zimou se měl podle původní dohody z počátku března odehrát v­ Karolinu, sídle nejstarší české vysoké školy, a měl být hlavně o tom, jak se UK daří a co nového chystá. Jenomže pak se stal dominantním tématem koronavirus. A­ Zimova výzva vládě, kterou napsal jako znepokojený „občan, lékař a ­rektor Univerzity Karlovy“.

LN: Co vás vedlo k napsání tohoto otevřeného dopisu?

Už jsem to nemohl vydržet, když nevidím žádný plán. Nemohu jen sedět s rukama v klíně a­ tvářit se, že je vše v pořádku. Není. Jde o budoucnost naší země na dlouhé roky dopředu. Je potřeba jednat, představit plán dalšího vývoje, strategii, postup. Stát musí odpovědět občanům na základní otázky: Jak to bude dál? S ­čím máme počítat? Jaká opatření se zavedou? Každý další den, kdy pokračují plošné zákazy a ­omezení, se noříme hlouběji do propasti.

LN: Očekáváte, že se k vaší iniciativě připojí ostatní rektoři? Máte už nějaké reakce?

Reakce lidí je zatím jednoznačná – konečně to někdo řekl nahlas! K těmto myšlenkám se může připojit a podpořit je kdokoliv, je zcela otevřená. Budu především rád, když tato iniciativa aspoň trochu přispěje k tomu, že se dají věci do pohybu a stát přijde s jasným plánem, strategií a ­opatřeními ve prospěch občanů a země.