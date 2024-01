Praha kvůli mrazu uzavřela Libeňský most. Po Hlávkově nejezdí tramvaje

„Uzavřen je pouze inundační most, který je součástí Libeňského soumostí. Tramvaje jsou odkloněné na celé trase, ale automobily přes hlavní most projedou. Technická závada je způsobena silným mrazem, časově to momentálně nedokážu odhadnout,“ sdělila redakci iDNES.cz tisková mluvčí Technická správa komunikací Barbora Lišková.

Podle PID je Libeňský most uzavřen i pro pěší. „Nabízí se tedy možnost metrem na Křižíkovu a využít lávku HolKa, nebo metrem na Náměstí Republiky a odtud tramvají do Holešovic,“ uvedl dopravní podnik.

Havárie na Hlávkově mostě podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského s tou na mostě Libeňském nesouvisí. „U Hlávkova mostu je potíž s výhybkou na Těšnově,“ sdělil Čižinský.