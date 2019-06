‚V Anglii by se to nestalo.' Wintonova socha na hlavním nádraží zůstává bez charakteristických brýlí. Lidé je kradli

Praha Vedle poničeného památníku rozloučení, věnovanému rodičům takzvaných Wintonových dětí, se s vandalismem dlouhodobě potýká i socha samotného sira Nicholase Wintona na prvním nástupišti hlavního nádraží v Praze. Tomu v minulých letech výtržníci neustále poškozovali a kradli jeho charakteristické brýle. Absence brýlí se tak dokonce stala součástí komentovaných prohlídek a výkladu o historii hlavního nádraží.

Na tři desítky návštěvníků v důchodovém věku se na prvním nástupišti hlavního vlakového nádraží v Praze shromažďují kolem sousoší sira Wintona a dvou dětí s kufrem. „Zde můžete vidět zachránce dětí. Míval dříve i brýle,“ ukazuje průvodce Tomáš Bezouška mezi Wintonovo obočí, kde nyní vidíme jen díru. „Ale někdo je urval. Opravili je a pak je někdo ukradl. Nasadili je tam podruhé a opět zmizely. Pak se rozhodli mu už žádné brýle nedávat,“ dokončuje Bezouška smutný příběh. Podle něj lze ale jen těžko říci, kdo památník poničil. „Často u nás totiž památky ničí i cizinci,“ míní.

Jediné, co dnes zůstalo z brýlí na soše Nicholase Wintona, který přesně před osmdesáti lety zachránil z Československa 669 židovských dětí před transportem do koncentračního tábora, je kousek nožičky za jeho pravým uchem.



České dráhy snahu vzdaly

Opakované nájezdy vandalů tak zavinily, že Wintonova socha zůstane nadobro bez obrouček. Ta od roku 2016 spadá pod Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), předtím patřila Českým drahám. „Je pravdou, že socha byla terčem vandalismu opakovaně. Ten se projevil hlavně při poškození jemných a ‚zranitelných‘ částí sochy, tedy brýlí. Ty byly opakovaně poškozeny a opraveny a dokonce v jednom případě byly zcela zcizeny a musely být vyrobeny a na sochu instalovány znovu,“ sdělil za České dráhy Petr Šťáhlavský. „V rámci prevence před opakovaným vandalismem a poškozováním byly nakonec brýle ze sochy odstraněny,“ vysvětlil.

„Když lidé kradou na hřbitovech a dokáží okrádat mrtvé, okrást sochu už v dnešní době není takový problém. Nám už několikrát různé partičky hrob zničily. Proto mi toto nepřijde tak hrozné. Ten, kdo to udělal, asi nešel po významu sochy a brýle jen zkrátka vybízely k tomu, aby je sebral. Je to ale smutné a je to ostuda. Vypovídá to o mentalitě lidí – zničit, co se dá,“ komentuje jeden z cestujících Petr Jiřík vandalismus páchaný na Wintonově podobizně.

Degenerovaná společnost, v Anglii by se to nestalo

Zuzana Marešová, kterou Nicholas Winton v roce 1939 jako dítě z prvního nástupiště do Londýna vlakem odvezl, nabyla dojmu, že už se lidé se situací smířili. „Naše společnost už je degenerovaná, chybí normální lidská slušnost. Těžko ale můžu říct něco jiného, než že je mi to líto. Norma se posunula tak, že už to nikoho nezvedá ze židle. Něco vám ale řeknu, toto by se v Anglii nestalo. Takovýchto věcí si váží více,“ říká Marešová. „Angličané mají respekt, kdežto u nás už schází. Jestli v davu cestujících, kteří denně projdou kolem, ví dva, tři ze sta, o co vůbec jde, tak je to moc,“ míní Zuzana Marešová.



Památník Rozloučení ve Fantově budově na hlavním nádraží, který věnovaly Wintonovy děti svým rodičům, v minulých týdnech někdo poničil tak, že opravy přesáhnou částku sto tisíc korun. O incidentu informoval i britský deník The Guardian. Podle Zuzany Marešové přicházela slova podpory i z Izraele. Identifikování vandala ale komplikuje fakt, že památník nestřeží kamera.



Sochu Nicholase Wintona na prvním nástupišti podle jednoho z příslušníků policie na hlavním nádraží kamera snímá pouze z dálky, protože je kladen důraz zejména na bezpečnost v kolejišti. Zmínil, že zdejší kamerový systém je také méně kvalitní než například městský kamerový systém. Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty Marka Illiaše je „první nástupiště standardně monitorováno kamerovým systémem.“