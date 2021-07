V Česku není systémový problém, evropské peníze se rozdělují transparentně, tvrdí Babiš

Evropské peníze se v České republice podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rozdělují transparentně. Na pondělní tiskové konferenci při příležitosti návštěvy předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové v Praze řekl, že nemá pocit, že by od jeho vstupu do vlády mělo Česko systémový problém i s ohledem na střet zájmů.

Státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková ČTK řekla, že při vyjednáváních se ČR zavázalo čerpání z fondu efektivně kontrolovat. Metodiku nastaví ministerstvo průmyslu a obchodu.



Evropská komise v pondělí schválila český národní plán obnovy, který Česku otevře cestu ke 180 miliardám korun dotací z mimořádného krizového fondu Evropské unie. Plán podle komise splňuje stanovená ekologická či digitální kritéria, české úřady však budou muset zabránit možnému premiérovu střetu zájmů, aby mohla země inkasovat všechny peníze. První finance by do Prahy mohly přijít v září, pokud českou investiční strategii definitivně odsouhlasí členské státy.



„Od momentu, kdy jsem vstoupil do vlády a teď jsem premiér, tak nemám pocit, že bychom měli nějaký systémový problém,“ řekl Babiš. „Je tam požadavek na zajišťování a sběr informací o osobách, které stojí za subjekty, které dostávají finance. Tyto milníky musí být splněny předtím, než bude v polovině roku 2022 vyplacena první velká částka,“ doplnila šéfka komise.

„Evropská komise bude kontrolovat, že jsou finanční prostředky vynakládány moudře. Máme také nástroje na ochranu rozpočtu, protože především jde o prostředky daňových poplatníků v Evropské unii,“ dodala von der Leyenová.

Aby Česko mohlo dostat celý svůj podíl na fondu, budou české úřady podle komise muset v příštích měsících dodržet kritéria stanovená pro ochranu peněz EU před střetem zájmů. Hrdinková ČTK řekla, že při vyjednáváních se ČR zavázala čerpání z fondu efektivně kontrolovat. Mechanismy kontroly bude muset nastavit do poloviny příštího roku. „Očekávám, že metodika bude velmi podobná té, kterou ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo pro místní rozvoj už používají,“ uvedla s odkazem na současné dotační programy. Ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho útvar, který bude za koordinaci čerpání plánu obnovy odpovědný, bude podle Hrdinkové muset nastavit všechny procesy, které jsou nutné pro kontrolu čerpání peněz.



Unijní exekutiva v letos zveřejněném auditu dospěla k závěru, že úřady neřeší systémový problém se střetem zájmů premiéra Babiše. Podle auditorů stále ovládá holding Agrofert, ačkoli jej vložil do svěřenských fondů. Komise proto nehodlá firmám z této skupiny vyplácet dotace ze strukturálních fondů. Babiš tvrdí, že střet zájmů nemá a že dodržuje české zákony. V posledním dopisu, který ve věci střetu zájmů do Prahy přišel, kritizuje podle serveru iROZHLAS Brusel ministerstvo průmyslu za to, že nezlepšilo kontrolu střetu zájmů a svěřenských fondů. Komise podle něj ministerstvu mimo jiné vytýká, že nezařadilo do svých postupů metodické stanovisko, které kvůli lepšímu prověřování střetu zájmů na konci loňského roku vydalo ministerstvo pro místní rozvoj. Komisi se ani nelíbí to, jakým způsobem ministerstvo průmyslu vede seznam společností vlastněných veřejnými funkcionáři.

Z Národního plánu obnovy budou mít podle Babiše prospěch všichni. „Všem občanům přinese například lepší komunikaci s úřady, elektronizaci zdravotnictví, kvalitní a bezpečné cestování na železnici, podporu digitálních dovedností ve školách nebo modernizaci sociálních služeb,“ uvedl předseda vlády. Značná část peněz podle něj půjde do zdravotnictví, například na onkologickou prevenci a péči.

Podpořeni budou také podnikatelé, start-upy, kulturní a kreativní sektor, poznamenal Babiš. „Obce a města by měly přivítat investice do rychlejšího internetového připojení, brownfieldů, adaptace na klimatickou změnu, ochranu přírody, obnovu lesů po kůrovcové kalamitě,“ vyjmenoval.

Von der Leyenová uvedla, že český plán předpokládá i další kroky k ochraně klimatu, například vytváření dobíjecích stanic pro elektromobily, investice do obnovitelných zdrojů energie nebo do infrastruktury pro recyklaci odpadů.

V souvislosti s klimatem zmínila stále častější a intenzivnější extrémní výkyvy počasí, povodně Belgii, Nizozemsku, Německu, Rakousku či Švýcarsku nebo nedávné tornádo na jižní Moravě.

Šéfka unijní exekutivy zmínila, že je velmi ráda, že se Česko rozhodlo výrazně investovat do posílení systému zdravotnictví, a to jak do elektronizace, tak do onkologické péče.