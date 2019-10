V Česku padaly stoleté teplotní rekordy. Extrémní teplo bylo na jihu Čech

PRAHA Počasí v Česku bylo v pondělí neobvykle teplé. Přibližně na třech čtvrtinách dlouhodobě měřicích stanic padly teplotní rekordy pro 21. říjen. V šesti případech byl dokonce překonán rekord starší než 100 let. Velmi teplo bylo zejména na jihu Čech, nejtepleji ve Vyšším Brodě a v Pohoří na Šumavě, a to shodně 26,4 stupně Celsia. ČTK to řekl meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Pavel Šimandl.

Teplotu nad 25 stupňů, která je hranicí letního dne, dnes zaznamenaly tři stanice. Vedle Vyššího Brodu a Pohoří to byl ještě Vimperk, kde meteorologové naměřili 25,5 stupně Celsia.

Končí astronomické léto, nastává rovnodennost. Podzim začne většinou slunečním počasím Teplotní rekordy pro 21. říjen dnes padly na zhruba třech čtvrtinách stanic, které měří alespoň 30 let. Takových má ČHMÚ v celém Česku 152. Tabulky rekordů se budou po dnešku přepisovat i na šesti z 11 stanic, které měří 100 let a více. Na stanici v Opavě-Oticích, která měří 140 let, se v pondělí teplota vyšplhala na 23,9 stupně Celsia, čímž byl o 2,7 stupně překonán dosavadní rekord z roku 1943. Stanice v Přerově, která měří 136 let, dnes zaznamenala maximum 22 stupňů, čímž by překonán rekord z roku 2013.