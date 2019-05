V Česku převažují starší učitelé, v průměru je jim přes 47 let. Nejstarší jsou fyzikáři

PRAHA V českých školách pracují převážně starší učitelé. Přibližně třem čtvrtinám z nich je více než 40 let. Mladších 30 let je jich zhruba 8,5 procenta. Průměrný věk pedagogů v ČR je 47,2 roku.

Situace je zhruba podobná ve všech krajích republiky a na všech typech škol. K nejmladším patří v průměru učitelé angličtiny, k nejstarším fyzikáři. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnilo ministerstvo školství.



Mezi průměrným věkem žen a mužů ve školství není podle průzkumu velký rozdíl. Mužům, kterých je mezi vyučujícími asi pětina, je v průměru 48 let. Učitelky jsou o rok mladší.

„Pouze 8,5 procenta učitelů je mladších 30 let,“ uvedlo ministerstvo. Mezi těmito pedagogy převažují ženy. Mužů-učitelů do 30 let je ve školách zhruba sedm procent. Více než 40 let má 72 procent vyučujících a 60 procent jich je starších 45 let. Podle ministerstva se tak potvrzuje to, že ve vzdělávacím systému působí především starší učitelé.

Nejmladší jsou učitelé v mateřských školách

Nejstaršími jsou podle průzkumu vyučující ve vyšších odborných školách. Průměrný věk pedagogů tam činí 50,2 roku. Nad průměrným věkem učitelů v regionálním školství jsou podle ministerstva také učitelé prvního stupně základních škol (47,5 let) a na druhém stupni ZŠ třeba ruštináři (52,6 let), fyzikáři (48,6 let), matikáři (48,6 let) nebo chemikáři (47,6 let). Ve středních školách jsou všechny skupiny učitelů v průměru starší než 48,4 roku.



Nejmladší jsou podle zjištění ministerstva vyučující v mateřských školách, kde pracují z 99 procent ženy. Učitelkám ve školkách je v průměru 45,4 let, mužům 36,1 roku. Pod průměrným věkem učitelů v ČR jsou i pedagogové na druhém stupni ZŠ, kteří mají v průměru 46,4 roku.

Podobný věk učitelů vykazují všechny kraje v Česku. Nejstarší lidé učí v Karlovarském kraji (48,7 let) a nejmladší v Jihomoravském (46,6 let). V případě vyšších odborných škol má starší věkovou strukturu učitelů vedle Karlovarského také Jihočeský kraj. Naopak Praha má nejmladší učitelky mateřských škol a pedagogy prvního stupně základních škol. V Jihomoravském kraji jsou nejmladší učitelé v případě celých základních škol, v Pardubickém kraji ve srovnání s ostatními středními školami a v Olomouckém kraji ve srovnání s vyššími odbornými školami.