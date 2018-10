V Česku se ročně vyrobí asi 7 tun pervitinu. Většina se spotřebuje u nás, tuna končí v Německu

PRAHA V ČR se ročně vyrobí podle odhadů zhruba do sedmi tun pervitinu. Asi tuna končí v Německu, většina drogy se spotřebuje v Česku. Uvedl to vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík. Podle německé výroční zprávy o užívání drog, kterou ve čtvrtek zveřejnila zmocněnkyně německé vlády pro drogy Marlene Mortlerová, většina pervitinu v Německu a velká část metamfetaminu v Evropě pochází právě z Česka.

„Kromě Německa, Slovenska a méně také Rakouska nevíme, že by se pervitin z ČR v zaznamenáníhodné míře vyvážel jinam po Evropě,“ řekl Mravčík. Podotkl, že například ve Skandinávii není hlavním zdrojem drogy Česko, ale Pobaltí.



Pervitin, kterému se v Německu říká crystal, obsahuje účinnou látku metamfetamin. Hlavní surovinou pro výrobu drogy je pseudoefedrin, který se získává z léčiv.

Monitorovací středisko vychází z informací Národní protidrogové centrály (NPC). Poslední česká výroční zpráva o užívání drog uvádí, že v ČR „stále převládají menší domácí varny s komunitním způsobem výroby a distribuce“. Ty zásobují zejména domácí trh. V roce 2016 policie odhalila 261 výroben, o dvě méně než v roce 2015. U tří čtvrtin z nich byl objem jedné produkce do 50 gramů. Velké varny se soustředily v severozápadních Čechách.

„Do velkoobjemové výroby pervitinu jsou významně zapojeny organizované skupiny osob původem z Vietnamu,“ uvádí česká výroční zpráva.

Podle Mravčíka NPC ale také hlásí, že se část výroby možná přesunula do Německa, kde se tamní scéna naučila crystal vařit. Česká zpráva zmiňovala i trend přesunu produkce či její části do Polska, aby se trasa přepravy léčiv zkrátila. Do ČR se tak dováží polotovar či přímo hotová droga.

Prodej léčiv, z nichž se pervitin vyrábí, se v Česku reguluje od roku 2009. Léky se proto podle zprávy pašují hlavně z Turecka přes Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko a Polsko.

Závislost vzniká plíživě

NPC v roce 2016 připravila internetovou mapu odhalených varen a pěstíren konopí, kterou aktualizuje. Čeští a němečtí policisté spolupracují. Společný projekt proti drogám má i česká a polská policie. Mravčík podotkl, že se zlepšila také spolupráce odborníků na prevenci a léčbu. Čeští experti předávají zkušenosti německým kolegům.

Poprvé se pervitin podle webu PrevCentra, které se zaměřuje na prevenci a pomoc závislým, vyrobil v roce 1887 v Japonsku. Rozšířil se za druhé světové války, kdy ho k udržení bdělosti užívali japonští a němečtí vojáci. V 50. letech sloužil legálně jako antidepresivum, podpora diety či jako stimulant pro studenty a sportovce.

V 70. letech ho americká vláda zařadila mezi nelegální drogy. V Československu se pervitin vyráběl od poloviny 70. let. Vypadá jako bílý prášek, často zabarvený do žluta či fialova. Odstraňuje únavu, zrychluje myšlení, zvyšuje chuť na sex a hubne se po něm. Vyvolat může agresivitu a paranoiu. Způsobuje také bolesti hlavy, kloubů či na hrudi, třes, nespavost, nechutenství, kožní problémy. Závislost vzniká plíživě, její léčba trvá měsíce.

V Německu podle tamní výroční zprávy o užívání drog pocházel crystal určený pro německý trh ve většině případů stejně jako v předešlých letech z Česka. Velká část metamfetaminu v Evropě se vyrábí v ČR, uvádí německá zpráva.