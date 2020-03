5. března 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Někteří majitelé psů se snaží zvířata chránit před virovou nemocí Covid-19 i nákupem roušky. Lidé se ale nemusí obávat, že by se jejich domácí mazlíčci nakazili novým typem koronaviru. „Je to skutečně nepravděpodobné. Virus by musel být v nějaké mutaci, ale v téhle podobě by se neměl přenést z člověka na zvíře,“ řekl na dotaz serveru Lidovky.cz epidemiolog a náměstek na ministerstvu zdravotnictví Roman Prymula.

Ke konci minulého týdne se sice v čínském Hongkongu objevil pes, u nějž lékaři vůbec poprvé zjistili pozitivní testy na nový typ koronaviru, vypadá to ale, že vir byl přítomen jen v jeho chlupech, nikoliv v těle. „Šlo nejspíš o povrchovou kontaminaci,“ řekl náměstek Prymula. Stejně jako se virus drží na povrchu předmětu, může přežívat i na povrchu zvířete. Přičemž zvířecí srst představuje pro nový typ koronaviru ideální prostředí.