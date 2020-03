V Hongkongu kvůli koronaviru posílají do karantény i psy. Lidé svým mazlíčkům navlékají roušky

PRAHA Všichni psi v Hongkongu, u nichž se potvrdí nákaza koronavirem, zamíří do karantény stejně jako jejich lidské protějšky, oznámily místní úřady v pátek. Jeden čtyřnohý mazlíček už dokonce v takovéto izolaci přebývá. Jde tak o první místo na světě, kde přistoupili ke karanténě nejlepších přátel člověka ve spojitosti s epidemií koronaviru. S informací přišel například server The Times of Israel.

Rozhodnutí bylo motivováno pozitivním testem na koronavirus u jednoho domácího mazlíčka, jehož panička patří mezi nakažené. „Pes byl z opatrnosti umístěn do karantény, ale nejeví žádné relevantní příznaky nemoci,“ sdělily hongkongské úřady.

„Můj pes je v bezpečí,“ komentoval jeden z uživatelů na sociální síti Twitter. „Výtěry z nosních a ústních dutin prokázaly slabou přítomnost koronaviru,“ sdělil mluvčí hongkongské vlády bez toho, aniž by objasnil, proč vlastně bylo zvíře testováno. Dále doplnil, že je nyní nejasné, zda byl pes opravdu nakažen, nebo jestli bylo jeho vdechovací ústrojí pouze kontaminováno sdílením stejných prostor s nakaženým člověkem. ‚Bez milovaného psa neodejdu.’ Ukrajinka odmítá opustit čínský Wu-chan bez svého mazlíčka Domácí mazlíček byl vyzvednut ve středu z domu své paničky poté, co byla u této 60leté ženy prokázána nákaza a byla ponechána v nemocniční karanténě. Chlupáč bude nyní pozorně sledován a držen v karanténě, dokud nevykáže negativní výsledky, sdělily úřady. Přitom neexistuje žádný záznam toho, že domácí zvířata jako psi a kočky mohou „chytit“ koronavirus a případně ho přenášet dále, ale úřady přikazují, že všichni mazlíčci infikovaných lidí by měli být na 14 dnů izolováni z bezpečnostních důvodů.