V hořícím kamionu zůstal zaklíněný řidič. Policista rozbil sklo a muže vyprostil

PRAHA Ve středu dopoledne došlo na dálnici D1 ve směru na Prahu k dopravní nehodě dvou nákladních automobilů a následnému požáru. V hořícím vozidle přitom zůstal zaklíněný muž. Život mu zachránil pohotový zásah policejní hlídky.

V ranních hodinách mezi devátou a desátou hodinou došlo na 7,5. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu k dopravní nehodě nákladních aut. „Jeden z kamionů zabrzdil a druhý do něj z boku narazil,“ řekl pro Lidovky.cz Pavel Truxa, policejní mluvčí Středočeského kraje.



Vznikl požár, který se začal rychle rozšiřovat. V jednom z kamionů přitom zůstal zaklíněný řidič.



„Naštěstí byla poblíž dálniční hlídka z Mirošovic,“ řekl Truxa. „Policista neváhal a vydal se k hořícímu kamionu. Rozbil boční okénko a vytáhl zaklíněného řidiče, kterého následně předal záchranářům. Kdyby to neudělal, tak by řidič uhořel, byla to otázka chviličky,“ upřesnil Truxa. „Je v popisu práce se takto zachovat. Každý je povinen zachránit život, pokud tím neohrozí ten svůj,“ ocenil mluvčí příkladnou práci hlídky.



Na místo se následně sjely jednotky z Říčan a hasičská záchranná sbor ze stanice Chodov. „Hasiči dostali požár rychle pod kontrolu,“ pravil Truxa.



Škoda přes 2 miliony korun

Kvůli dopravní autonehodě, která se stala na dálnici D1 ve směru na Prahu, u Čestlic, došlo po dobu zásahu hasičů k uzavření až do jedenácti hodin. Poté hasiči zprůjezdnili levý pruh.

„Kvůli nehodě vznikla hmotná škoda něco přes dva miliony korun,“ sdělil Truxa. „Celková škoda zahrnuje poškozená vozidla, včetně potravin, které jeden z nákladních vozů převážel, tak vznikla škoda v dopravním značení a pozemní komunikaci,“ doplnil Truxa.

O úklid dálnice, především zboží, které se vysypalo z hořícího nákladního vozu, se postarali silničáři.