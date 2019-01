‚Našlapané‘ Audi RS6 poprvé u policie. Vůz propadl státu, nyní brázdí jižní Moravu

PRAHA Sportovní vůz Audi RS6 se v prosinci ocitl ve výbavě dopravní policie Jihomoravského kraje. Nejednalo se však o cílený nákup - do rukou se policistům dostal díky tomu, že propadl státu a nikdo jiný o něj neprojevil zájem. Ačkoli se takto auta do vozového parku strážců zákona dostávají běžně, toto je výjimečné - je vůbec prvním autem tohoto typu u Policie ČR.

Dvacátého prosince loňského roku se poprvé ve výbavě dopravní policie objevil vůz Audi RS6 C6, který bývá považován za nejvýkonnější model luxusní německé automobilky. „Nadupané“ auto si nyní budou moci užívat policisté v Jihomoravském kraji, kde se bude podle Pavla Švába z tiskového oddělení tamního policejního ředitelství využívat především na dálnicích a páteřních komunikacích.

Ke strážcům zákona na jihu Moravy ale doputovalo auto z poměrně zajímavého zdroje - původně soukromý vůz propadl státu a jelikož o něj žádná další státní instituce nejevila zájem, převzala ho Policie ČR jako posilu pro své „dopraváky“. Jedná se tedy o takzvanou „zabavenku“. Ze kterého konkrétního trestního řízení vozidlo pochází, však z dostupných informací není zřejmé.

I přes výjimečnost samotného automobilu není tato cesta k policistům pro auta nic neobvyklého. Jen v loňském roce jich do výbavy jihomoravské policie doputovalo dalších pět, včetně dodávek. Podrobnosti o vozech ale policisté nechtějí zveřejnit.

Premiérový přírůstek v řadách policie.

Kdo nakládá s propadlým majetkem? Krajská ředitelství Policie České republiky

Dopravní prostředky, telekomunikační a radiokomunikační technika, záznamová technika, výpočetní technika, zbraně, střelivo, munice a výbušniny, návykové látky a prekursory včetně zařízení k jejich výrobě

Dopravní prostředky, telekomunikační a radiokomunikační technika, záznamová technika, výpočetní technika, zbraně, střelivo, munice a výbušniny, návykové látky a prekursory včetně zařízení k jejich výrobě Generální ředitelství cel

Majetek propadlý v souvislosti s porušením celních přepisů

Majetek propadlý v souvislosti s porušením celních přepisů Správa úložišť radioaktivních odpadů

Radioaktivní odpady

Radioaktivní odpady Generální finanční ředitelství

Věci propadlé rozhodnutím Finanční správy

Věci propadlé rozhodnutím Finanční správy Ministerstvo životního prostředí

Exempláře rostlin a živočichů

Exempláře rostlin a živočichů Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Všechny případy mimo výše uvedené

Audi, které už je vyvedená v klasických barvách české policie, bylo vyrobeno v roce 2009 a najeto má zatím jen 48 tisíc kilometrů. Vybaveno je desetiválcovým motorem, který dosahuje výkonu až 580 koní. Pochlubit se může také dvojitým turbem a maximální rychlostí 280 kilometrů za hodinu.

„Vůz má relativně malý nájezd kilometrů a očekáváme, že v rámci našeho krajského ředitelství odvede cenné služby v rámci dohledu nad BESIPem,“ řekl serveru Lidovky.cz Šváb. Podle něj se bude s automobilem nakládat stejně jako s dalšími kousky z vozového parku. Ostatně několik podobných aut od Audi si policisté již v minulosti přebrali od Ochranné služby.

„Základní úkony údržby zvládneme ve vlastní režii, specializované úkony pak nasmlouvaný servis, podobně jako u dalších vozů značky Audi u nás,“ vysvětlil jihomoravský policista. Zároveň ale zdůraznil, že policie bude zvažovat jakékoliv další investice do vozu, který stát pořídil vlastně za nula korun. V případě, že by došlo například k závažnému poškození motoru, mohlo by se vozidlo ocitnout na seznamu aut k prodeji na náhradní díly. Státu by tak zisk z auta neměl ujít.

Podle trestního zákoníku může státu propadnout v podstatě jakýkoliv druh majetku, jeho správou se ale zabývají specializované složky. Dohromady se o majetek propadlý státu stará šest institucí. Kromě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nakládají například se zbraněmi, výpočetní technikou či návykovými látkami Krajská policejní ředitelství či Správa úložišť radioaktivních odpadů. Jen od ledna do listopadu minulého roku si takto stát z trestních řízení připsal výtěžek téměř 229 milionů korun.

„V převážné míře jsou předmětem propadnutí movité věci. Lze říci, že přes 90 % propadlých věcí představují nástroje použité ke spáchání trestného činu a zbytek pak věci trestným činem získané. Stát tak získává například ‚zfalšované‘ oděvy, parfémy atd., dále nejrůznější páčidla, pilky, šroubováky, kleště apod., většinou upravené pro páchání trestné činnosti (často jsou špinavé, rezavé, různě poškozené a někdy i hygienicky závadné). Dále to jsou různé nepalné zbraně, jako nože, mačety, boxery, pendreky, pepřové spreje apod. Propadají i falešné průkazy a uniformy Policie ČR nebo Celní správy. V minulosti propadlo i vybavení pěstírny konopí nebo zařízení pro výrobu drog,“ přibližuje mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka, co vše se jeho kolegům dostane pod ruce.



Pokud je ale zabavený majetek dále použitelný, putuje do vnitrostátní nabídky, kde se o něj mohou přihlásit ostatní státní instituce, které ho mohou využít. Stovky předmětů se tak podle Ležatky dostává do muzeí, dětských domovů, nemocnic či lázní. Teprve poté, co o něj nikdo ze státní správy neprojeví zájem, putuje majetek do veřejné dražby. Co všechno stát nabízí, si můžete prohlédnout zde.