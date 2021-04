V pondělí přibylo 2560 nových případů koronaviru. Epidemie nadále slábne, očkovalo se méně

Praha Testy v Česku v pondělí potvrdily 2560 nových případů onemocnění covid-19. V mezitýdenním srovnání je to pokles o 777 případů, tedy zhruba o čtvrtinu. Téměř o desetinu nižší byl v pondělí počet aplikovaných dávek očkování proti novému koronaviru. V současnosti v Česku připadá na 100 tisíc obyvatel 156 nových případů nákazy za posledních sedm dní. V pondělí to bylo 163. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Od pondělí se na ZŠ rotačně vrátí druhý stupeň ve třech krajích. Maturanti budou mít nově tři opravné termíny Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, v pondělí velmi mírně kleslo. Podobně jako v neděli se drží kolem 0,88. Pod zlomovou hodnotou jedna je třináctý den v řadě. Zdravotníci v Česku za pondělí aplikovali 53 115 dávek vakcín proti covidu, v mezitýdenním srovnání téměř o desetinu méně. Od začátku vakcinace bylo podáno 2 880 293 dávek. Plně naočkovaných je 954 656 lidí.