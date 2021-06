V postižených obcích ubyli dobrovolníci. Chceme je tady, lidi jsou zoufalí, říká koordinátorka

Mikulčice Dobrovolníků pomáhajících v tornádem postižených obcích po víkendu významně ubylo. Někteří místní jsou z toho zklamaní. Koordinátorka dobrovolníků z Centra ekologické výchovy Dúbrava Eva Dvořáková řekla, že uvítají každého a že kdo chce, ať se hlásí přes ně. Jihomoravský kraj v neděli odpoledne požádal dobrovolníky, aby už do zasažených obcí nejezdili, že je jich tam dost.

V Mikulčicích tornádo poškodilo stovky domů, desítky z nich přišly o střechu. V mnoha případech je či bylo ale obtížné vůbec se dostat dovnitř kvůli popadaným věcem. „Stále tu potřebuje lidi, je jich nedostatek. Po víkendu šli lidi do práce, dobrovolníků je tady málo, obyvatelé jsou zoufalí,“ řekla Dvořáková.



I o víkendu jich podle ní bylo zapotřebí mnohem více. „Organizuji zde dobrovolníky i z větších dálek, včera mi například volali z Brna, že už tady žádné dobrovolníky prý nechceme. Není to pravda, chceme je tady, každá ruka je tady dobrá. Vynášíme zničené věci z domů, promočené knihy, oblečení. Spousta práce, která se musí udělat odnošením, jinak to nejde. A rukou je málo,“ uvedla Dvořáková.

Dobrovolníků podle ní ubylo jednak po výzvě vedení kraje, aby už nejezdili, a také proto, že je všední den a lidé šli do práce. Uvedla, že dobrovolníci se mohou hlásit přes menší organizace, například právě přes jejich ekocentrum. Kontakt je: 608 123 535.

I stavbyvedoucí Miroslav Šebesta, který pomáhá v Moravské Nové Vsi, odhadl, že oproti neděli jsou dobrovolníci asi na desetině stavu. „Nějací dobrovolníci tady jsou, ale výrazněji jich ubylo. Přitom by jich bylo stále zapotřebí. V neděli tu asi 15 lidí vynášelo věci ze dvora, aby se dalo dostat do domu, trvalo jim to asi pět hodin,“ uvedl Šebesta.

Jihomoravský kraj v neděli odpoledne požádal dobrovolníky, aby už do zasažených obcí nejezdili. Vedení uvedlo, že je jich tam momentálně dost a že není kde je využít. Bouře poničily na 1200 domů, auta, ale také zeleň. Dobrovolníci s motorovými pilami už pokáceli desítky stromů. Zapojují se ale do různých činností. Někteří jen přivezli materiál, jiní zase hmotnou pomoc, někteří uklízejí sutiny, další pracují na nových střechách. Roznášejí také nápoje a potraviny. Množství dobrovolníků však komplikovalo dopravu v obcích na Břeclavsku a Hodonínsku. Ředitel jihomoravských hasičů rovněž vyzval dobrovolné jednotky hasičů, aby rozhodně nepřijížděly neplánovaně.