Na pomoc po tornádu lidé poslali už přes 700 milionů. Objevil se ale i další případ podvodné sbírky

Podivín Do sbírek na pomoc jihomoravským obcím, jež ve čtvrtek poničilo tornádo, poslali lidé k pondělnímu ránu přes 700 milionů korun. Policie však v souvislosti s dobročinnými sbírkami eviduje i další případ zneužití.

Nejvíce peněz zřejmě vybrala Diecézní charita Brno. Po 9:00 měla na účtě 172 milionů, o hodinu později je to již 189 milionů korun. Částka roste také Nadaci Via, která dosud vybrala přes 164 milionů. Zástupci několika neziskových organizací a nadací se dnes odpoledne sejdou a domluví se na koordinaci rozdělování peněz, řekla za Nadaci Via Hana Sedláková.

Sbírky spustilo už ve čtvrtek večer několik organizací. Část peněz plánují uvolnit v nejbližších dnech na okamžité potřeby obyvatel zasažených obcí, což jsou především Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice. Člověk v tísni dosud vybral přes 90 milionů korun, které kromě v jihomoravských obcích pomohou také na Lounsku, kde bouře výrazně poničila obec Stebno. Tým Člověka v tísni se také o víkendu spolu s Charitou, Červeným křížem či Adrou připojil k mapování škod, aby zjistili, čeho je na místě nedostatek a co je potřeba.

Červený kříž zatím vybral 57 milionů korun. Část vyčlenil na okamžitou pomoc, další rozdělení bude koordinovat se starosty postižených obcí. „Rozsah této tragédie je veliký a následky se budou likvidovat dlouhodobě. Částky i u ostatních sbírek jsou opravdu velmi vysoké,“ poznamenala Miroslava Jirůtková z Červeného kříže.

Přes organizaci Adra lidé přispěli 26 miliony korun. „V příštích dnech budeme dělat monitoring v domácnostech a do konce týdne chceme darovat desítky až stovky tisíc,“ uvedla Miroslava Illetšková z Adry.

Na stránkách donio.cz posílají lidé peníze přímo konkrétním rodinám. Přes pět milionů věnovali již na pomoc Mackovým z Moravské Nové Vsi, jejichž dcera se v době tornáda vracela autobusem z Hodonína a utrpěla těžké zranění. Bouře také poničila dům rodiny, kde zároveň provozovali prodejnu potravin.

Přispívají také podnikatelé. Například Nadace Karel Komárek Family Foundation věnovala 150 milionů, které v prvním kole pomohou zaměstnancům a rodinným příslušníkům společnosti Moravské naftové doly.

Snaha o zneužití

Kromě oficiálních sbírek však už došlo také ke snaze o jejich zneužití. Na facebooku se objevilo číslo účtu, které nemělo spojitost se sbírkami pro postižená místa, řekl v pondělí novinářům po jednání krizového štábu v Podivíně ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil. Policie facebookový profil zablokovala a případem se zabývá.

Tržil nechtěl říct podrobnosti k případu, aby nedával návod dalším možným podvodníkům. Policie už vyslýchá muže, který je podezřelý ze zfalšování QR kódu u humanitární sbírky Diecézní charity Brno. Podle Tržila muži za podvod ve stadiu pokusu hrozí pět až deset let vězení. U druhého případu policie učinila faktické kroky k tomu, aby nikdo nemohl případné zaslané peníze zneužít.