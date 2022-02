V pravidlech nemají jasno učitelé ani rodiče. Místo hygieny volají nám, říká ředitelka gymnázia

Lidovky.cz: Školy řeší plošný výskyt covidu, musejí se poprat s karanténami, izolacemi. Jaký dopad to má na jejich chod?

Dopady to má velké zejména na organizaci výuky, protože nám odcházejí různě třídy do karantén a různě se vracejí zpátky. Je to celkově hodně náročné. Část tříd učíme hybridně, protože tam jsou někteří žáci v karanténě ne kvůli pozitivnímu výsledku testu ze školy, ale ze svých sportů a mimoškolních aktivit. Některé učíme prezenčně, jiné distančně. Řekla bych, že v současné době neřeším nic jiného než covid, odcházení do karantén a hlášení hygieně.