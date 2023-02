Nevyhostíme ruského velvyslance, diplomacii potřebujeme, míní ministerstvo

Dvořák v nedělních Otázkách Václava Moravce s bývalým ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem probíral, jaký dopad mají současné sankce vůči Rusku a co přinesou ty budoucí.

Zaorálek uvedl, že diplomacie bude při ukončení války na Ukrajině velmi důležitá a tudíž je také proti návrhu vyhoštění ruských diplomatů. Zdůraznil nicméně, že stejný krok ze strany pobaltských států je pochopitelný, protože jsou v bezprostředním nebezpečí ze strany Ruska, hlavně vzhledem k jejich poloze. Pro ně to tedy v tuto chvíli může být správným krokem.

Sankce měly Rusku zlomit vaz

V této chvíli se již schválil desátý balíček sankcí proti Rusku. Evropský blok nově omezí export materiálů a technologií využitelných pro vojenské účely a zakáže investice do ruského důlního průmyslu. Sankční seznam se rozšíří o 190 lidí a subjektů včetně členů vlády, soudců ústavního soudu či příbuzných oligarchů.

Podle Dvořáka by měly být zavedeny tvrdší a ráznější postihy za nedodržování těchto nařízení. V České republice je to již trestné, mělo by to tak však být i v dalších evropských zemích, míní Zaorálek.

Dvořák v debatě připustil, že „utěsňování“ děr v protiruských sankcích mohlo být v Evropě rychlejší. Poukázal například na jednu ze zakavkazských zemí sousedících s Ruskem, s níž se český zahraniční obchod za poslední rok zdvojnásobil. Nevyloučil, že se tak stalo kvůli obcházení sankcí. Jméno země sdělovat nechtěl.

Podotkl, že firmy, které jsou v tamních krajích zvyklé obchodovat, jsou zároveň zvyklé podvádět, obcházet pravidla a uplácet. „Tomu se asi nejsme schopni vyhnout, pokud není vůle těch příslušných vlád, a ta asi neexistuje,“ řekl.

„Sankce nemají takový dopad, jak se předpokládalo, neboť Rusko má stále množství spojenců například ve Spojených Arabských Emirátech,“ vyjádřil se Zaorálek.

Petr Kolář je horší než Martin Nejedlý Lubomír Zaorálek

Exministr v pořadu kritizoval to, že zvolený prezident Petr Pavel externě spolupracuje s bývalým velvyslancem Petrem Kolářem. Vadí mu jeho angažmá pro americkou advokátní kancelář Squire Patton Boggs, která podle něj v minulosti například pomáhala ruské Gazprombank obcházet sankce. Dvořák s odkazem na osobní zkušenost s Kolářem a na jeho názory odmítl obavy, že by Kolář skrze Pavla měl „táhnout Českou republiku zpátky do Ruska a do Číny“.

Budoucnost českých diplomatů

Server Seznam Zprávy v pátek uvedl, že Pavlovi by na „významném diplomatickém postu“ v prezidentské kanceláři měl pomáhat český velvyslanec při EU Jaroslav Zajíček. Podle informací České televize se Zajíček stane ředitelem zahraničního odboru prezidentské kanceláře a na post ředitele protokolu míří velvyslanec v Bělorusku Tomáš Pernický.

Dvořák to odmítl potvrdit, nebo vyvrátit. Řekl, že „jednání o využití některých českých diplomatů“ v kanceláři Pavla pokračují a blíží se k závěru.