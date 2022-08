Autoři návrhu píší, že konstrukce daně je taková, že by neměla dopadnout na zákazníky bank či firem. Analytici se ve svém názoru rozcházejí. Zásadní roli ovšem nakonec sehraje, na jak dlouho by daň byla zavedena. A hlavně jak se bude dařit ekonomice a potažmo dotčeným firmám po roce 2023, kdy by měla vstoupit v platnost.