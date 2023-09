‚Velkohubý‘ Válek jenom mluví a léky nejsou. Sliby ho doženou, říká opozice

Podle Maříkové ministr Válek léky jen slibuje, ale žádné řešení nepřichází. Řekla to v neděli v pořadu Partie na CNN Prima News. Ministrovi zdravotnictví už sliby o zlepšení situace nevěří.

„Už tomu nevěřím, protože sliby trvají tři čtvrtě roku. Slyšeli jsme vždycky nějaký termín, budou do března, do dubna, v květnu to mělo vyřešit slunce, pak pan ministr tvrdil, že má novelu, která prošla prvním čtením, která vyřeší vše,“ uvedla Maříkové a dodala, že ministerstvo novelou pouze získá čas, ale nevyřeší tím situace například u volně dostupných léků. Zmínila také, že ministr Válek v srpnu ohlásil, že některé léky nebudou vůbec.

Podle poslance za ODS Karla Haase ministerstvo zdravotnictví dělá reálné kroky k tomu aby se situace ohledně léků na podzim stabilizovala. „Já myslím, že konkrétní dodávky, pokud se zastavíme u penicilinu, tak jsou potvrzovány nejen ministerstvem zdravotnictví, ale i distributory,“ ujistil Haas a zmínil zhruba 300 tisíc dávek potvrzených dávek, které podle něj několikanásobně pokrývají spotřebu České republiky.

Podle Maříkové to jsou jenom plané sliby. „Pan ministr je velkohubý a ty sliby ho prostě doženou. I na podzim přijde situace, že pokud se nestane nějaký zázrak, tak ty léky prostě nebudou a budou mu všichni otloukat o hlavu, že je slíbil,“ prohlásila.

Předseda poslanců za Piráty Jakub Michálek v pořadu apeloval také na prevenci. Zmínil dostatek spánku a zdravou stravu. Podle něj se často mluví o antibiotikách, které jsou nadužívané. Za to ho kritizovala Jaroslava Pokorná Jermanová, místopředsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO. „Malé děti nevyléčíte tím, že budou spát když máte spálovou anginu. Za mě je to zásadní problém, pan ministr každý měsíc slibuje, slibuje a skutek utek´,“ komentovala Pokorná Jermanová.

Pokorná Jermanová zmiňovala chybějící léky jako jsou endiaron nebo kapky na šedý zákal pro seniory. Pan ministr Válek podle ní do této doby nic zásadního neudělal, zajímavé podle ní je, že je Češi nyní v zahraničí nejvíce kupují jsou na druhém místě právě léky. Pokorná Jermanová doufá, že do chřipkové sezony na podzim a v zimě, tady léky budou, nejvíce jsou podle ní ohrožení chronicky nemocní, děti a senioři, „Za mě je to nezodpovědný přístup pana ministra.“