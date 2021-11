Hygieny by měly více trestat nedodržování opatření, míní kandidát na ministra Válek

V České republice by mohl platit lockdown, nicméně však ne celoplošný, shodl se Válek v neděli společně s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem. Podle Kubka jsou mnohem efektivnější přísnější opatření, která se udělají rychle a nemusí tak trvat dlouho.

Kandidát na ministra zdravotnictví v diskuzním pořadu mluvil i o roli hygien. Česká televize ukázala záběry z nedávné akce, která se konala v O2 aréně, kde lidé nedodržovali opatření a neměli nasazené respirátory.

„Je to problém krajské hygieny, že tyto akce nesleduje a nevyhodnocuje. Já bych požadoval po krajských hygienách, aby byly důsledné a trvaly na dodržování pravidel,“ uvedl Válek s tím, že právě hygieny mají možnost některé akce zakázat lokálně.

Uvedl, že situace jsou v krajích rozdílné a že by se tak některé hromadné akce neměly někde vůbec konat. „Je to jedna z mých priorit, aby toto začalo fungovat. Budu chtít vědět, proč to nefunguje, kde je problém,“ uvedl. „Opatření by měla být regionální,“ prohlásil. V souvislostí s akcí v O2 aréně uvedl, že by měl organizátor dostat jasnou sankci.

Kontrolování opatření a udílení pokut v této souvislosti kritizoval i Kubek. Stát podle něj selhává, když nedokáže ochránit práva většiny zodpovědných lidí před „chováním hlučné nezodpovědné menšiny“. „Nemá smysl se ohánět množstvím kontrol, když nevedou k nějakým sankcím (za porušení). Mně přijde absurdní, že máme pokutu 3 miliony korun a provozovatelé nedostávají ani 3 tisíce korun,“ prohlásil. Podle něj by se měla zrušit všechna opatření, která se nedodržují a jejichž dodržování nedokáže stát vynutit. To demoralizuje slušné lidi, kteří vše dodržují,“ dodal.

Největší nápor na Vánoce

Naopak plošné by podle budoucího ministra zdravotnictví mělo být omezení elektivní péče. Podle něj to bude první věc, kterou udělá jako šéf zdravotnictví. „Jako ministr zdravotnictví bych to udělal už před čtrnácti dny,“ řekl Válek. V Otázkách Václava Moravce zmínil, že nařízení musí být plošné a nechce, aby z něj vypadla jakákoli nemocnice.

„Během čtrnácti dnů se epidemie přelije z Moravy do Čech a budeme mít zaplavené nemocnice v Čechách,“ doplnil prezident České lékařské komory Milan Kubek. Zdůraznil, že největší nápor podle něj zažijí nemocnice během Vánoc.