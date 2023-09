Jak to bude s antibiotiky. Válek promluví o slíbených dodávkách léků

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Brífinku se zúčastní také náměstek ministra Jakub Dvořáček a předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP Ilja Tachecí.

Válek v srpnu uvedl, že Česko má domluvenou dodávku 130 tisíc balení penicilinu i sirupů do začátku října. Dalších 170 tisíc balení by pak mělo dorazit do první poloviny listopadu. V září loňského roku bylo podle Válka předepsáno 45 tisíc balení antibiotik a 14 tisíc balení sirupů.

Podle Válka Česko jednalo například s výrobci v Koreji. Rovněž počítá, že bude jednat i v Japonsku. Jednou z cest je podle něj do Evropy dostat výrobce, kteří dosud do Evropy léky nedodávali. „Dlouhodobě chceme s danými firmami jednat, aby dodávaly na evropský trh,“ uvedl ministr s tím, že cena léků není problém.

Slovenský dodavatel BB Pharma ale dodávky léků přerušil právě kvůli ceně. Znovu by je měl obnovit až po navýšení cen v říjnu.