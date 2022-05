Mizí lidskost, řekl Válek o romských uprchlících. Žádá pro ně místa mimo Prahu

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Na pražském Hlavním nádraží zůstávají romští uprchlíci z Ukrajiny, pro které se stále hledá vhodné ubytování.

„Jedná se o velké rodiny, které chtějí zůstat pohromadě. Hledáme cestu, jak by se mohli cítit co nejlépe a přitom by neohrožovali sebe ani své děti, ani své okolí. Je potřeba požádat spoluobčany o toleranci, abychom mohli najít lokalitu, kde budou spolu ty velké rodiny žít,“ uvedl ministr Válek v Partii Terezie Tománkové na Prima CNN, kde debatoval s poslancem za ANO Jiřím Maškem.

Dosavadní návrhy ministerstva vnitra však podle něj narážely v regionech na odpor místních obyvatel i samosprávy. Kvůli situaci v hlavním městě se chystá příští týden jednat s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem.

„Tím jak je společnost vyhrocená, a některé projevy v Poslanecké sněmovně tomu opravdu nepomáhají, tak řada občanů protestuje proti umístění uprchlíků v okolí jejich bydliště,“ poznamenal Válek.

V hlavním městě vzniklo tento týden stanové městečko pro ukrajinské uprchlíky v pražské Troji. „V první den svého fungování přijalo v sobotu 77 uprchlíků, další přibudou v neděli,“ řekla mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchánská. Městečko má sloužit zejména pro uprchlíky, kteří jsou nyní na Hlavním nádraží. V Troji by měli pobývat, než se rozhodne, zda mají nárok na víza dočasné ochrany.

Válek v debatě CNN Prima News uvedl, že ve spolupráci s hejtmany musí vláda najít i mimo Prahu lokality, které budou romské uprchlíky ochotné přijmout. Kabinet v posledních týdnech vytipoval řadu nemovitostí, kam by mohl romské uprchlíky umístit. Ministr vnitra Vít Rakušan koncem dubna hovořil až o 21 místech.

Kvůli náporu uprchlíků v Praze vyzval primátor Zdeněk Hřib tento týden k vytvoření celostátního mechanismu přerozdělování uprchlíků mezi kraji. Do úterý po vládě požaduje konkrétní plán, jinak prý přikročí k uzavření uprchlického centra ve Vysočanech. Válek řekl, že bude s Hřibem hovořit příští týden.

„Pana primátora naprosto respektuji a chápu. Myslím si, že by primátor z jiné strany postupoval stejně. Praha situaci opravdu nezvládá,“ uvedla poslankyně za ODS Eva Decroix v debatě CNN Prima News.

„My jsme již v březnu upozorňovali, aby přicházející uprchlíci dokládali razítko o přechodu Schengenských hranic. Tehdy zvítězila ochota pomáhat všem a nezjišťovala se řada důležitých informací. Jakou mají příchozí profesi, jestli chtějí zůstat dlouhodobě... Lidé s maďarskými pasy měli být otáčeni zpět,“ kritizoval poslanec hnutí ANO Jiří Mašek. Kabinet by podle něj měl informovat o tom, jak bude situaci uprchlíků na pražském Hlavním nádraží dál řešit.

Kvůli uprchlické krizi chce vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan příště ve Sněmovně žádat o prodloužení nouzového stavu o dalších třicet dnů, zatím platí do konce května. „Doufáme, že v červnu zvládneme novelizovat zákon lex Ukrajina, abychom měli nástroje, které potřebujeme v zákoně a nemuseli bychom mít nouzový stav,“ popsal v nedělních Otázkách Václava Moravce Rakušan.

Od července by tak vláda podle vicepremiéra už o nouzový stav nežádala.

„Pokud máme nějaké rychlé opatření, které reaguje například na romské uprchlíky přicházející do Česka a potřebujeme rychle změnit pravidla fungování, tak potřebujeme nouzový stav,“ obhajuje prodloužení Rakušan.

Mnohdy víme, že se jedná o ubytování, které běžným standardům neodpovídá,“ opětovně přiznal v neděli v diskuzi na České televizi Rakušan.

Do Česka přišlo od začátku války na Ukrajině už skoro 350 tisíc lidí. Reálně však zůstalo podle odhadů vnitra na českém území přes 200 tisíc lidí. Celkem uprchlo z Ukrajiny před ruskou invazí už asi 6,5 milionu lidí.