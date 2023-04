Na Ukrajině je občanská válka, míní Kobza z SPD. Sprostá lež, opáčil Lipavský

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Naprosto sprostá lež. Jedná se o ruskou imperiální agresi řízenou z Moskvy. Je to nehorázná lež,“ rozčílil se Lipavský v reakci.

Proces vstupu Ukrajiny do EU by mohl být podle ministra zahraničí zahájen ještě letos, o což usiluje i Kyjev, pokud se k tomu podaří přesvědčit všechny státy unie. „Já si to představit umím, ale musí na tom být shoda v celé sedmadvacítce,“ řekl Lipavský k možnosti, že by přístupová jednání EU s Ukrajinou začala ještě letos.

Podle něj je ale k tomu mnoho států unie skeptická a Česko se snaží jejich obavy rozptýlit. Ukrajina bude muset splnit podle ministra všechny podmínky.„Ukrajina nemůže mít při vstupu do EU žádné úlevy,“ řekl Lipavský.

Bývalý diplomat a poslanec opozičního hnutí SPD Jiří Kobza v televizní debatě zopakoval, že Ukrajina by se podle tohoto opozičního hnutí neměla stát členem EU. Zdůvodnil to mimo jiné oligarchizací ukrajinské společnosti a mírou korupce. „Neumím si představit, že by na jachtách ukrajinských oligarchů vlály vlajky EU a že by země, ve které je občanská válka, vstupovala do evropské unie,“ řekl Kobza.

„Musí být v zemi mír, musí mít konsolidované rozpočty, jasnou politickou strukturu, finanční stabilitu a demokracii, jinak ne,“ dodal opoziční poslanec. Pokud se Ukrajina stane členem unie, bude to v horizontu desítek let, míní Kobza. Podle Lipavského tato lhůta bude mnohem kratší.

Ukrajina získala status kandidátské země na členství v EU v roce 2022. Od Bruselu dostala loni sedm doporučení, kterými by se měla řídit, aby se přiblížila členství v unijním bloku. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová letos v lednu sdělila, že Ukrajina v plnění těchto doporučení učinila značný pokrok. Doporučení se týkají domácí politiky a soudnictví, například boje s korupcí nebo procedury schvalování soudců ukrajinského ústavního soudu.

Lipavský a Kobza se shodovali v tom, že ruskou válku proti Ukrajině může ukončit pouze diplomacie. Zatímco Lipavský ale urovnání podmiňuje obnovením územní celistvosti Ukrajiny, opoziční poslanec je i pro „špatný mír“, tedy zastavení bojů bez územních podmínek. Prostředníkem by mohla být Čína v zájmu svého obchodu, míní Kobza.

Sankce vůči Rusku a jeho oligarchům kvůli agresi na Ukrajině podle Lipavského fungují. Člen kabinetu Petra Fialy míní, že tyto zákazy odrazují Čínu od případné bližší spolupráce s Ruskem. „Čína naši sankční politiku bedlivě sleduje a odrazuje ji to,“ těší Lipavského. Kobza si myslí, že tomu tak není, naopak poukazuje na sblížení obou zemí (Ruska i Číny), a to i na poli vojenské tématiky.

Lipavský také uvedl, že si nechá prověřit informace o tom, že je v ruských obchodech navzdory sankcím k dostání české zboží. Podle ministra to může být způsobeno reexportem z dalších postsovětských zemí.

To, že Ukrajinu navštívil prezident Petr Pavel Lipavský kvituje. „Je potvrzením toho, co Česko dělá poslední rok a půl pro Ukrajinu. Bojují za svoji i naši bezpečnost. Setkání obou prezidentů bylo důležité, možnost mluvit z očí do očí je nenahraditelná, i když se o detailech schůzky nemluví,“ myslí si ministr.

Podotkl, že se na cestě podílel i diplomatický zástupce v Kyjevě, při cestě k bojové linii pak bylo důležité hlavně vyjádření bezpečnostních expertů. Poslanec Kobza by byl radši, kdyby nastala diplomatická jednání.

Ruská agrese na Ukrajině trvá již od 24. února minulého roku, kdy Vladimír Putin zahájil takzvanou „třídenní speciální operaci“. Česká republika se řadí mezi hlavní podporovatele Ukrajiny – do země kromě peněz, trvanlivých potravin či zdravotnického materiálu hojně dodává i zbraně a vojenské vybavení či techniku.