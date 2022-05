Vláda zpřísní udílení dávek uprchlíkům, chce zákon pro migraci bez stavu nouze

Finanční turistika za uprchlickými dávkami je podle vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana celoevropský problém. „Já mám pocit, že to z části organizované je (příliv Romů s dvojím občanstvím, a to maďarským a ukrajinských, pozn. red.) a policie to prověřuje,“ řekl ministr v nedělních Otázkách Václava Moravce na České televizi.

Se svým maďarským protějškem se Rakušan dohodl na tom, že maďarská cizinecká policie dělá přednostně lustrace uprchlíků přicházejících do České republiky, u nichž je podezření, že pochází z Maďarska a nikoliv z Ukrajiny.

Rakušan rovněž oznámil, že vláda v reakci na podezření z využívání sociálního systému zpřísní udělování první humanitární dávky pro uprchlíky. „Může být nahrazena v objektech poskytovaných státem, kde je strava, hradit se bude strava, tedy naturální dávkou budeme demotivovat lidi, aby sem přicházeli kvůli penězům,“ popsal Rakušan.

Zpřísní se i druhá a šestá dávka, kdy bude muset uprchlík prokázat dlouhodobý pobyt v České republice. Jakým způsobem ministr neuvedl. Návrh má vláda podle vicepremiéra projednat tento týden.

„No vidíte pane ministře, teď bych vás skoro poplácal po zádech, protože všechny ty otázky, které jsem vám položil a všechny ty věci o kterých jsme se bavili, tedy demotivujme je, aby tady nejezdili za tou turistikou a bavme se s Maďarskem, tak jste domluvili,“ reagoval v diskuzním pořadu předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Nouzový stav má nahradit novela lex Ukrajiny

Kvůli uprchlické krizi chce Rakušan ve Sněmovně žádat o prodloužení nouzového stavu, který zatím platí do konce května. Kabinet bude žádost diskutovat na jednání v příštích dnech. Poslanci by pak o návrhu mohli hlasovat ve čtvrtek.

„Pokud máme nějaké rychlé opatření, které reaguje například na romské uprchlíky přicházející do Česka a potřebujeme rychle změnit pravidla fungování, tak potřebujeme nouzový stav,“ obhajuje prodloužení nouzového stavu Rakušan.

V tomto už však podporu Fialy nezískal. Ten avizoval, že poslanci hnutí SPD budou proti prodloužení a zdůraznil, že jeho hnutí pro žádný nouzový stav dosud nehlasovalo.

Viceministr řekl, že vláda bude žádat o prodloužení maximálně o dalších 30 dní. „Potom doufáme, že se nám během června podaří prosadit novelizaci lex Ukrajina, abychom měli možnost bez nouzového stavu zvládat migrační krizi,“ uvedl.

Vnitro předložilo novelu k připomínkám na přelomu dubna a května. Počítá například s tím, že by Česko i po skončení nouzového stavu nevydávalo víza a povolení k pobytu pro Rusy a Bělorusy. Opoziční hnutí ANO se chce o případné podpoře prodloužení nouzového stavu rozhodnout podle zdůvodnění žádosti kabinetu.