Válková podle policie o Urválkově minulosti věděla. Měla by rezignovat, říká historik Blažek

Praha Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková nebyla úspěšná s trestním oznámením proti údajné pomluvě ve vydaném článku, který upozornil na její spolupráci s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Společně v roce 1979 napsali text o ochranném dohledu.

Policie trestní oznámení Válkové odložila s tím, že o Urválkově minulosti věděla minimálně dva roky před vydáním textu. „Poškozená (Válková) věděla v době, kdy byl psán a publikován článek o ochranném dohledu, který vyšel v časopise Prokuratura 1/1979, kdo je Dr. Josef Urválek a jaká je jeho profesní a lidská minulost,“ uvádí v jednom ze závěrů policie. Informoval o tom server Aktuálně.cz.

Vyšetřovatelé také odmítli verzi, že by Válková text psala sama. Byl totiž napsaný v první osobě čísla množného. Část textu se navíc věnovala vztahu ochranného dohledu s prokurátorským dozorem, což byla vědecko-výzkumná činnost Urválka.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva žádala omluvu od historika Petra Blažka, který byl ve zmíněném článku citován. Ten se domnívá, že by měla ze své funkce rezignovat.

„Helena Válková by měla rezignovat na funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva, nebo by měla být odvolána. Je to ostuda, že tuto funkci zastává bývalá členka KSČ a spolupracovnice Urválka,“ napsal Blažek na svém twitterovém účtu.

Helena Válková by měla rezignovat na funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva, nebo by měla být odvolána. Je to ostuda, že tuto funkci zastává bývalá členka KSČ a spolupracovnice Urválka. https://t.co/egEh6EkqQ2 — Petr Blažek (@pvblazek) February 27, 2021

Josef Urválek je spojený s politickou vraždou Milady Horákové, a proslul jako jeden z nejkrutějších představitelů komunistické justice. Spolupráce Válkové s Urválkem vyšla na světlo v lednu loňského roku, Poslankyně ale zdůvodnila své rozhodnutí nekandidovat na funkci ombudsmanky z důvodu někdejšího členství v komunistické straně, nikoliv spoluprací s Urválkem.