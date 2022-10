Staroměstské náměstí letos ozdobí vánoční smrk z obce na Děčínsku

Zhruba 25 metrů vysoký a 58 let starý smrk ztepilý roste na obecním pozemku a do soutěže ho přihlásil majitel blízkého domu Petr Kubica. Ten se bál, že by zanedlouho mohl spadnout.

„Strom sázel táta, když se narodila moje sestra, takže stáří víme přesně, bylo to před 58 lety. Protože je krásný, napadlo nás s dcerou Valerií, že by byl hezký na Staromák,“ uvedl.

Podle odborníků je strom na Staroměstské náměstí vhodný. „Smrk už prohlédl dendrolog a podle předběžné zprávy je v pořádku,“ vysvětlila mluvčí společnosti Taiko Hana Tietze.

Kácení, převoz, vztyčení a výzdobu stromu bude mít už třetím rokem na starosti městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP).

Jako vítěz soutěže, kterou firma Taiko letos vyhlásila podvanácté, obdrží Kubica odměnu 10 tisíc korun. Loni do soutěže dorazilo 35 tipů, ze kterých firma vybrala smrk ztepilý z Jizerských hor vysoký 21,5 metru.

Z důvodu pandemie koronaviru se však nekonalo tradiční slavnostní rozsvěcení stromu, kvůli vládnímu zákazu byly nakonec zrušeny i trhy, což kritizovala firma Taiko i zástupci vedení města.