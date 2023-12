Kvůli střelbě jsou omezené trhy v Praze, v sobotu se uskuteční mše za oběti

„V pátek a v sobotu jsme zrušili plánovaný program. Po oba dny je také zrušená pravidelná animace stromu. V pátek je ztlumená také hudba na tržišti a v sobotu ji úplně vypneme,“ uvedla Tietze. Dodala, že ve stejném režimu budou i trhy v Českých Budějovicích a v Plzni.

Mše za oběti střelby v katedrále sv. Víta na Pražském hradě se bude konat v sobotu v 11:00. Bude ji sloužit pražský arcibiskup Jan Graubner, zúčastní se jí prezident Petr Pavel.

Na Štědrý den budou moci lidé navštívit pražskou zoo v Troji, kde se koná komentované krmení některých zvířat či setkání v pavilonech. Ve 13:30 je na programu trénink lachtanů v dolní části zoo. Děti do 15 let budou mít vstup symbolicky za jednu korunu.

Do 26. prosince mohou lidé nosit zvířatům jedlé dárky. Vítaná jsou jablka, mrkev či neslazené suché pečivo, uvedl mluvčí Zoo Praha Filip Mašek.

Do Štědrého dne najdou zájemci u hlavního vchodu i Betlémské světlo, které do zoo přinesli skauti. Návštěvníci mohou zamířit i do sousední botanické zahrady, která bude otevřená od 09:00 do 14:00.

V neděli budou otevřené i památky, které spravuje městská firma Prague City Tourism, a to od 10:00 do 15:00. Návštěvníci tak si mohou prohlédnout interiéry Staroměstské radnice, Prašné brány, Staroměstské či Malostranské mostecké věže. Navštívit lze i Petřínskou rozhlednu a zrcadlové bludiště.

Naopak Pražský hrad své výstavy a návštěvnické objekty letos na Štědrý den neotevře.