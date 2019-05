Vášně kvůli klimatu: místostarosta Prahy 8 vyzval občany, aby nejezdili na území Prahy 7

PRAHA Debata o současné klimatické situaci vyvolala vášně mezi sousedícími pražskými částmi. Místostarosta Prahy 8 Tomáš Tatranský (TOP 09) ve středu vyzval občany, aby zrušili své cesty na území Prahy 7. Zároveň uvedl, že je připraven poskytnout tamním obyvatelům „humanitární pomoc“. Svými slovy ironicky reagoval na středeční rozhodnutí sedmé pražské části vyhlásit stav klimatické nouze.

„Jakožto místostarosta Prahy 8 vnímám se znepokojením závažnost této tragické situace a dobře si uvědomuji, že životní podmínky v Praze 7 jsou zcela katastrofální,“ napsal Tatranský ve čtvrtek na svůj facebookový profil. „V uších mi znějí slova Grety Thunbergové (patnáctileté švédské školačky bojující proti globálnímu oteplování, pozn. red.): I want you to panic like your house is on fire! (Chci, abyste panikařili, jako když vám hoří domov.)“



Místostarosta Prahy 8 rovněž podotkl, že nově vyhlášený stav již zanesl do mapy ve své kanceláři, na níž území Prahy 7 přelepil cedulí s nápisem „Pozor! Klimatická nouze“.

„Žádám všechny, aby - pokud je to jen trochu možné - zrušili všechny své plánované cesty na postižené území Prahy 7! Současně konstatuji, že vedení Prahy 8 je připraveno poskytnout humanitární pomoc uprchlíkům z Prahy 7, jejichž vlnu v nejbližších dnech očekáváme,“ dodal Tatranský.

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě) serveru Lidovky.cz řekl, že si za svým středečním rozhodnutím stojí. „Trvám si na tom, že nemůžeme udělat chybu, když se budeme k životnímu prostředí chovat ohleduplněji,“ uvedl. Vyjádření svého kolegy ze sousední čtvrti prý nijak řešit nehodlá. „Facebook je od toho, aby se tam lidé bavili, to je úplně v pořádku. Je to jeho (Tatranského) právo věci komentovat,“ dodal Čižinský.



Sedmá pražská městská část se vyhlášením stavu klimatické nouze připojila k řadě zahraničních měst a obcí. Prvním státem, který se k tomuto postupu připojil, byla Velká Británie, k níž se nedávno přidalo také Irsko.

„Praha 7 společně s Prahou 1 vykazuje významné znaky tepelného ostrova v rámci Prahy. Je tedy jednou z městských částí, na které má sucho a oteplování největší dopad. Situace je velmi vážná. Vycházíme vstříc volání po vyhlášení klimatické nouze, abychom si to uvědomili nejen my, politici,“ vysvětloval krok ve středu starosta Čižinský. Zároveň apeloval na obyvatele, aby používali úsporné spotřebiče, nepřetápěli, přehnaně neklimatizovali, využívali solární energii, preferovali veřejnou dopravu či zadržovali a používali dešťovou vodu.“

Debata o klimatické situaci v posledních měsících v Česku sílí. Na pražský i brněnský magistrát se již v souvislosti s klimatickou nouzí obrátily studentské, umělecké a občanských iniciativy.