Do vazby jde další podnikatel v korupční kauze, STAN mu vrací peníze

Soud poslal do vazby podnikatele Pavla Kosa, který patří k dalším obviněným v kauze korupce v pražském dopravním podniku. Učinil tak z obav z možného útěku či z ovlivňování svědků. Novinářům to na místě řekl mužův advokát Vlastimil Rampula. Podle informací uniklých do médií z policejních spisů je Kos blízkým spolupracovníkem Michala Redla, údajného šéfa organizované zločinecké skupiny. Hnutí STAN předtím oznámilo, že vrací peníze, které od podnikatele obdrželo.