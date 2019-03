Poslanci podpořili efektivnější opatření pro boj s kůrovcem. Stav lesů jsou nejhorší za 250 let

Praha Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla následně. Vyplývá to z vládní novely lesního zákona, která také stanoví povinnosti odborných lesních hospodářů, jejichž činnost hradí stát. Novelu v pátek v prvním kole projednávání Sněmovna podpořila.

Před dalším schvalováním normu posoudí sněmovní výbory zemědělský a pro životní prostředí. Dostaly na to se souhlasem ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) tři měsíce místo obvyklých dvou.



Ministerstvo zemědělství má mít podle předlohy také možnost - podobně jako krajské a obecní úřady - opatřením obecné povahy zakázat lidem vstup do lesů kvůli jejich bezpečnosti. Opatření by přijímaly podle své územní působnosti. Zákaz by nadále mohl platit až tři měsíce, mohl by být ale prodloužen.

Ministerstvo navíc získá právo stanovit pro obnovu lesů vykácených kvůli kůrovci výjimky pro výsadbu nových stromů, pokud správné sazenice nejsou k dispozici. Pirátský poslanec Radek Holomčík doporučil, aby ministerstvo využilo zkušenosti se zalesňováním Krušných hor v 80. letech.



Jan Zahradník (ODS) zase doporučil bojovníkům za ochranu klimatu, aby místo demonstrací pomohli s výsadbou nových lesů s ohledem na nedostatek pracovníků. Někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) zase doporučil najmout pracovníky z ciziny, konkrétně z Ukrajiny. Připomenul svou snahu daňově zvýhodnit kalamitní dřevo na stavební řezivo a palivo. Doporučil, aby stát finančně podpořil spalování dřevní štěpky z kůrovcem napadeného dříví v příštích třech letech.

Vládní novela navazuje na poslaneckou úpravu lesního zákona, kterou Sněmovna schválila minulý týden. Nově zavádí soupis povinností odborného lesního hospodáře, které hradí stát. Jde o sledování lesa, upozorňování vlastníka na škody a na nutnost těžby, doporučení vlastníkovi lesa odborných zásahů nebo pomoc při lesnické evidenci.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Stav lesů je v současnosti označován za nejhorší za posledních 250 let. Dopady sucha a následná kůrovcová kalamita již zasáhly třetinu lesů v ČR. Na zásahy v lesích poškozených kůrovcem a jejich obnovu letos půjde 1,15 miliardy korun, což je dvojnásobek proti loňsku. Ministerstvo by chtělo nahradit vlastníkům lesům ztráty na tržbách kvůli nízké ceně dříví na přesyceném trhu.

Sněmovní petiční výbor v únoru vyzval vládu, aby letos uvolnila na pomoc vlastníkům lesů kvůli kůrovcové kalamitě nejméně tři miliardy korun. Signatáři tzv. Lesnické výzvy, která sdružuje vlastníky a správce 75 procent plochy českých lesů i dřevozpracovatele, by prý letos potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun.