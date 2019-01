Absolutní prioritou je kůrovec a voda, tvrdí Toman. Mezi úspěchy řadí zvýšení rozpočtu ministerstva

PRAHA Prioritami ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) pro nadcházející rok bude pokračování v boji s kůrovcem, řešení situace se suchem a dojednání nové evropské zemědělské politiky. Mezi úspěchy loňského roku řadí zvýšení rozpočtu resortu, rychlejší vyplácení kompenzací za sucho, omezení využívání herbicidů s účinnou látkou glyfosát nebo příkaz ke zmenšení pěstovaných monokultur na erozně ohrožených půdách. Naopak se ve spolupráci ministerstvem životního prostředí nepodařilo dokončit novou protierozní vyhlášku.

„Absolutní prioritou je kůrovec a voda,“ řekl ministr. V oblasti vodního hospodářství je v současnosti několik přehrad, jsou dokončené studie proveditelnosti středočeských Kryr, Senomat a Šanova, projektové práce se provádí na větších přehradách ve Skaličce a ve Vlachovicích, je podaná žádost o vydání územního rozhodnutí k Novým Heřminovům.



„Nikdo nevěřil, že dáme žádost na zvednutí hladiny Novomlýnských nádrží, ale doopravdy to proběhne. Dělá se studie proveditelnosti, u toho by měly být dvě až tři další nádrže,“ dodal Toman. Hladina střední a dolní nádrže na Dyji by se mohla zvedat o 35 centimetrů v tomto roce. Objem zadržené vody by se tak zvýšil o devět milionů metrů krychlových, které mají posloužit zemědělským závlahám a také lužním lesům v oboře Soutok.

Zákaz využívání glyfosátu

Další prioritou je boj s kůrovcem, v tomto roce mají vzrůst podpory pro lesníky na hospodaření v lesích na dvojnásobek, tedy na 1,15 miliardy. Další peníze se plánují pro vlastníky lesů.



Ministerstvo od letošního roku zakázalo využívání glyfosátu, který je nejznámější pod značkou herbicidu RoundUp, na urychlení dozrávání a vysušování rostlin, které se využívají pro potravinářské účely, tedy pro obiloviny a řepku. Za porušení nařízení bude hrozit ztráta dotací a pro právnické osoby až čtyřmilionová pokuta.

Podle ministra je Česko u tohoto zákazu prakticky průkopnická, ostatní země EU o zákazu podle něj hovoří, ale k jeho zavedení nepřistoupily. Ministerstvo uvádí, že za posledních šest let se snížilo používání pesticidů v ČR o 7,1 procenta. Účinné látky glyfosát se v roce 2013 v Česku spotřebovalo 935 000 litrů, loni to bylo 750 000 litrů.

Jako úspěch hodnotí i zpřísnění jednoho ze standardů dobrého zemědělského hospodaření, který začne reálně platit od roku 2020. Pokud bude půda ohrožená erozí, budou moci zemědělci v létě pěstovat jednotlivé plodiny maximálně na 30 hektarech, jinak přijdou o část dotací.

Ministerstvo letos plánuje také novelizovat zákon o myslivosti nebo zákon o potravinách. V březnu by mělo do vlády předložit novelu vodního zákona, který se má vztahovat na období s nedostatkem srážek.